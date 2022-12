2023 é ano de Copa do Mundo feminina. De olho na preparação para o torneio, a seleção brasileira fará três amistosos, na data Fifa de fevereiro, contra Japão, Canadá e Estados Unidos, todos os jogos em solo norte-americano, como parte da competição SheBelieves Cup.

O primeiro jogo de preparação da equipe de Pia Sundhage será contra as japonesas, no dia 16 de fevereiro, no estádio Exploria Stadium, na Flórida. Três dias depois, no dia 19, a seleção enfrenta o Canadá, no Geodis Park Nashville, no Tennessee. No dia 22 de fevereiro, será a vez de medir forças com os Estados Unidos, no Toyota Stadium, no Texas.

Próximos compromissos da #SeleçãoFeminina confirmados! ✅ As #GuerreirasDoBrasil irão disputar o torneio amistoso SheBelieves Cup. Já anota aí na agenda! Vamos com tudo! 💪🇧🇷 🇧🇷 x 🇯🇵 | 16.02.23 – 18h

🇧🇷 x 🇨🇦 | 19.02.23 – 20h30

🇧🇷 x 🇺🇸 | 22.02.23 – 20h30 pic.twitter.com/EwZNkMFXWz — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) December 12, 2022

A Copa do Mundo está programada para acontecer entre os dias 20 de julho e 20 de agosto de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia. O Brasil está no grupo F, com França, Jamaica e uma equipe que ainda passará pela repescagem.

Os últimos dois amistosos da seleção no ano foram em novembro, justamente contra as canadenses, em São Paulo. No primeiro jogo, houve derrota por 2 a 1; já no segundo, o Brasil devolveu o placar e saiu vitorioso.

