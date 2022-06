Em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino, nesta quarta-feira, 15, o Santos vai até Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro, no campo do Sesc Alterosas, em Belo Horizonte. A bola rola a partir das 15h30 (de Brasília) com transmissão do canal fechado SporTV.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 10 pontos, a Raposa ocupa a 12ª posição com duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas até o momento.

O time mineiro está a um ponto de diferença do São José-SP, 13º colocado e primeiro entre os rebaixados. Vindo de derrota para o Real Brasília-DF por 1 a 0, no último domingo, 5, a equipe ainda não venceu em casa.

Continua após a publicidade

Já as Sereias da Vila contam com excelente fase da atacante Cristiane, artilheira do torneio com 11 gols marcados até o momento. A equipe se encontra na sexta posição, com 18 pontos – seis vitórias e cinco derrotas.

O Santos está a apenas um ponto na frente do Real Brasília-DF, nono colocado e primeiro time fora da zona de classificação para a próxima fase. Portanto, a técnica Tatiele Silveira viaja à Belo Horizonte com a missão de se aproximar ainda mais da vaga na próxima fase do Brasileirão.

Confira onde assistir ao Brasileirão feminino nesta quarta-feira:

15h30

Cruzeiro x Santos – SporTV

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens