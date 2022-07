Dias após ser afastada da seleção feminina da Zâmbia por “razões médicas”, a Associação de Futebol da Zâmbia (AFZ) anunciou nesta quarta-feira, 6, a exclusão da atacante e capitã Barbra Banda da Copa Africana de Nações Feminina. Segundo o presidente da entidade, Andrew Kamanga, a jogadora foi reprovada em um “exame de gênero” exigido pela Confederação Africana de Futebol (CAF).

Em entrevista à BBC, Kamanga afirmou que a atacante não atendeu aos critérios estabelecidos pela CAF: ” Todas as jogadoras tinham que passar por um exame de gênero, uma exigência da CAF. Infelizmente, nós acabamos tendo de ir para o torneio sem a nossa principal jogadora”, disse o dirigente.

A exclusão da jogadora gerou controvérsias. De acordo com a imprensa estrangeira, Banda foi afastada por apresentar altos níveis de testosterona em seu exame de sangue, mas a CAF não confirmou essa informação.

Questionado, o diretor de comunicação da CAF, Lux September, disse que não há ainda uma decisão do comitê da organização sobre o assunto.

