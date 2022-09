Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao dérbi pelo Paulista feminino

Corinthians e Palmeiras voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, 21, às 19h (de Brasília), em duelo pela sexta rodada do Campeonato Paulista feminino. O dérbi de confronto direto na tabela acontece no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, com transmissão ao vivo pelo canal do Paulistão no Youtube.

As Palestrinas e as Brabas do Timão se reencontram após a semifinal do Brasileiro, no último dia 10, em jogo marcado pela goleada do time de Arthur Elias por 4 a 0. A finalíssima será no sábado, 24, contra o Internacional.

No estadual, o Palmeiras está em quarto lugar, com dez pontos, e logo abaixo está o Corinthians, com nove. Enquanto as Brabas voltaram a vencer na última rodada por 2 a 0 sobre o Pinda, após dois tropeços, as Palestrinas golearam o São José por 4 a 1.

Confira onde assistir ao dérbi

19h

Corinthians x Palmeiras – Youtube do Paulistão

