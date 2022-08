Corinthians x Palmeiras: onde assistir à semifinal do Brasileirão Feminino

O sábado, 27, será de dérbi na Neo Química Arena. Corinthians x Palmeiras se enfrentam em partida válida pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino. A bola rola a partir das 14h (de Brasília) e o jogo terá transmissão ao vivo do canal de TV aberta Band, do canal por assinatura SporTV e da plataforma de streaming Eleven Sports.

O Corinthians ficou em 4º lugar no primeiro turno do torneio, alcançando 32 pontos, com nove vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Nas quartas de final, eliminou o Real Brasília, com vitórias por 2 a 0 na ida e 1 a 0 na volta, no domingo, 14, fora de casa, no Estádio Mané Garrincha. Atual tricampeão brasileiro, o Timão levantou a última taça justamente em uma final contra o Palmeiras no ano passado, e agora vai em busca de bons resultados na partida de ida para garantir vantagem para a volta fora de casa, no Allianz Parque, que está marcada para o sábado, 10 de setembro, às 14h (de Brasília).

Do outro lado, a equipe alviverde encerrou a primeira fase da competição na liderança com 37 pontos, somando 12 vitórias, um empate e duas derrotas. Nas quartas de final, passou pelo Grêmio com vitórias de 5 a 0 na ida e 2 a 1 na volta, no último sábado, 20, no Allianz Parque.

No último confronto entre os rivais, pela 11ª rodada do Brasileiro, na casa do Verdão, as palestrinas venceram as “Brabas” por 2 a 0, com dois gols da camisa 7 Duda Santos. Agora a equipe alviverde quer repetir o feito para avançar de fase na competição e ir em busca do título.

Confira a programação completa e onde assistir ao Brasileirão Feminino neste final de semana:

Campeonato Brasileiro Feminino

27/8 (sábado) – 14h

Corinthians x Palmeiras – Band, SporTV e Eleven Sports

28/8 (domingo) – 11h

Internacional x São Paulo – SporTV e Eleven Sports

