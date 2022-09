Corinthians x Internacional: onde assistir à final do Brasileirão Feminino

Valendo o título do Brasileirão Feminino, o tricampeão Corinthians recebe o Internacional neste sábado, 24, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta da grande final da competição. A bola rola a partir das 14h (de Brasília) com transmissão pala Band, em TV aberta, pelo canal fechado SporTV e o serviço de streaming Eleven Sports.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Com um empate por 1 a 1 no jogo de ida, no Beira-Rio, em Porto Alegre, quem vencer leva a taça pra casa. Em caso de nova igualdade, a definição será nos pênaltis.

As Brabas vão em busca do tetracampeonato – o tri consecutivo. A equipe chega à decisão depois de eliminar o Real Brasília-DF nas quartas de final (placar agregado de 3 a 0) e o rival Palmeiras na semifinal (placar agregado de 6 a 1).

O Timão terminou a primeira fase do torneio na quarta posição, alcançando 32 pontos – nove vitórias, cinco empates e uma derrota, um aproveitamento de 71%.

Comandada pelo técnico Arthur Elias, a equipe vem se destacando ao longo das temporadas pela organização tática dentro de campo. Um dos destaques individuais dessa temporada é a atacante Adriana Leal, artilheira do Corinthians com nove gols.

A partida terá a Neo Química estará lotada. Até a última atualização, na quarta-feira, 21, o clube divulgou mais que mais de 39.000 ingressos haviam sido comercializados.

Continua após a publicidade

Do outro lado, as Gurias Coloradas encerraram a fase inicial em terceiro lugar, com 33 pontos – 10 vitórias, três empates e duas derrotas, um aproveitamento de 73%.

O time passou pelo Flamengo nas quartas (placar agregado de 4 a 2) e deixou pra trás o São Paulo na semifinal (placar agregado de 2 a 1).

A equipe do técnico Maurício Salgado fez um ótimo trabalho na temporada, tendo feito a melhor campanha do campeonato na história do futebol feminino do Inter com a as atuações de destaques como a meia Duda Sampaio, líder em assistências, e as atacantes Milene e Lelê, artilheiras do Colorado com sete gols cada uma.

Pela primeira vez em uma final de Brasileirão, o Inter agora quer conquistar o título inédito.

Ao contrário das edições anteriores, a premiação dada pela CBF as campeãs aumentou significativamente – mas ainda está longe do valor pago ao futebol masculino. A campeã da edição 2022 vai receber 1 milhão de reais e a vice 500 mil reais. As duas equipes já carimbaram passaporte para a Copa Libertadores.

Mais um recorde para a edição atual #BrasileirãoFemininoNeoenergia! 🥇 O campeonato de 2022 tem a maior premiação da história! Confira os números! pic.twitter.com/gPxu1x0Z3i — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) September 22, 2022

Confira onde assistir à final deste sábado:

14h

Corinthians x Internacional – Band, SporTV e Eleven Sports

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens