Corinthians x Inter: onde assistir ao Brasileirão feminino neste sábado

O atual campeão Corinthians recebe o líder Internacional, no Parque São Jorge, neste sábado, 18, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida pela liderança do campeonato acontece às 14h (de Brasília) com transmissão pela Band em TV aberta.

As Brabas vem de vitória por 2 a 1 em cima do Flamengo, no último sábado 11, no estádio Luso-Brasileiro. O resultado deixou a equipe na 3ª posição da tabela com 27 pontos, a dois do Colorado. Até o momento o clube alvinegro alcançou oito vitórias, três empates e uma derrota.

O técnico Arthur Elias desta vez poderá contar com a vola da meia Gabi Zanotti, que ficou de fora dos três últimos compromissos da equipe, enquanto tratava de uma lesão no tornozelo direito. Por outro lado, a atacante Ellen é desfalque confirmado para enfrentar o Colorado, pois rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho.

Já o Inter é líder no torneio com 29 pontos e tem nove vitórias, dois empates e uma derrota até agora. Sem perder há oito partidas, vem de triunfo sobre o São José por 3 a 1, no último sábado, 11. Com a meia Duda, recém convocada para a seleção brasileira e a atacante Lelê, artilheira do time com quatro gols, o Colorado vai em busca da vitória para se manter no topo.

A última vez em que as equipes se encontraram foi em abril de 2021, em jogo pelo Brasileirão, no estádio Sesc Protásio Alvez, em Porto Alegre. Na ocasião o Timão venceu o Colorado por 4 a 0. O confronto entre os times vale lugar nas primeiras posições do torneio. O Inter tem 29 pontos, seguido por Palmeiras (28) e Corinthians (27).

Confira a programação completa e onde assistir ao Brasileirão Feminino neste sábado:

11h

São Paulo x Ferroviária-SP – Eleven Sports

14h

Corinthians x Internacional – Band

15h

Grêmio x Avaí/Kindermann-SC – Eleven Sports

