Corinthians x Ferroviária: onde assistir ao Brasileiro feminino no domingo

Corinthians e Ferroviária entram em campo neste domingo, 1º, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro feminino, às 11h (de Brasília), na Fazendinha. A transmissão da partida será exclusiva pela Band.

Embalado por goleada em cima do São José por 5 a 0 na última segunda-feira, 25, o Timão está a apenas dois pontos de diferença do líder Palmeiras, que tem 19, e quer abrir vantagem contra o adversário para assumir a liderança do campeonato.

Do outro lado, a Ferroviária, que está um pouco mais abaixo na tabela de classificação, na 13ª posição, com 13 pontos. A equipe de Tatiele Silveira vem de derrota para o Cruzeiro por 1 a 0, no último domingo, 24, e agora busca recuperação para tentar pontuar fora de casa.

O último encontro entre as equipes aconteceu em 25 de janeiro de 2022, pelo Campeonato Paulista, e o jogo terminou em empate por 0 a 0.

Confira a programação completa e onde assistir ao Brasileirão feminino neste domingo:

11h

Corinthians x Ferroviária-SP – Band

15h

Real Brasília-DF x Avaí Kindermann-SC – Premiere

Flamengo x Esmac-PA – Premiere

São Paulo x Red Bull Bragantino – Premiere

18h

Cruzeiro x São José-SP – Premiere

