Corinthians vence Inter e fará final contra o Flamengo na Supercopa

O Corinthians venceu o Internacional por 2 a 1, nesta quinta-feira, 9, na Neo Química Arena e está novamente na final da Supercopa feminina. Agora a equipe fará a decisão na disputa pelo título contra o Flamengo, no domingo, 12, com local e horário ainda indefinidos.

Marcaram os gols para as Brabas do Timão a volante Diany e a lateral Tamires, de pênalti. Ainda no primeiro tempo, Priscila descontou para as Gurias Coloradas.

F-I-N-A-L-I-S-T-A-S 🖤💜 As Brabas vencem o Internacional e disputam a taça da Supercopa do Brasil! 🏆🔥 VAAAAAAAAAAAAAAAAAAI, CORINTHIANS! ✊🏼 ⚽ Diany e Tamires#RespeitaAsMinas #VaiCorinthians pic.twitter.com/biM9M6ircE — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) February 9, 2023

Um dia antes, o Flamengo garantiu a classificação à final ao derrotar o Real Brasília por 3 a 2, de virada, no Rio de Janeiro. Com isso, as cariocas e paulistas fazem final inédita pelo torneio que, esse ano, dará, além do troféu, 500.000 reais ao campeão e 300.000 às vices.

Meninas da Gávea finalistas! Que jogo! Duda e Sole Jaimes anotaram para o @Flamengo, que garantiu a vaga na decisão da #SupercopaFeminina! pic.twitter.com/QZvNedpE1s — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) February 9, 2023