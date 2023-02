Corinthians sobra contra o Flamengo e é bicampeão da Supercopa

O Corinthians não cansa de colecionar títulos no futebol feminino. Na manhã deste domingo, 12, as Brabas do Timão golearam o Flamengo e ficaram com o bicampeonato da Supercopa do Brasil. Com gols de Tamires (2x) e Millene (2x), a equipe alvinegra fez 4 a 1 no placar final e sobrou na Neo Química Arena.

A hegemonia do Corinthians não foi questionada ou desafiada em momento algum da final. Em casa e com o apoio da Fiel Torcida, a equipe alvinegra precisou de segundos para mostrar a superioridade. No primeiro ataque do jogo, Tamires ficou com a sobra da sua própria finalização e completou para o gol.

O Timão ampliou mesmo na primeira etapa, em pênalti assinalado pela arbitragem. Após a primeira cobrança ser anulada por invasão, Millene não desperdiçou a segunda oportunidade. Antes do intervalo, a atacante ainda marcou seu segundo gol, o terceiro do Corinthians no jogo.

Na etapa final, Tamires voltou a balançar a rede adversária e transformou a final em passeio. O Flamengo ainda diminuiu com Raiane Santos, mas ficou longe de ameaçar o título corinthiano.

Na segunda edição da Supercopa do Brasil feminina, o Corinthians conquista o bicampeonato. Sobre o comando de Arthur Elias, o Timão soma 14 títulos em 17 finais disputadas desde 2016.

É, CAMPEÃO! É, CAMPEÃO! É, CAMPEÃO! 🏆🏆 ELAS SÃO BRABAS e já colocaram mais um troféu no memorial! O Corinthians venceu o Flamengo por 4 a 1 e ficou com o bicampeonato da Supercopa Feminina! 💜 Tem que respeitar onde essas Brabas chegaram!#RespeitaAsMinas#VaiCorinthians pic.twitter.com/yi7GMKo0nT — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) February 12, 2023