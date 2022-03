Corinthians inclui taça das ‘Brabas’ em tour virtual pela Arena

Em homenagem ao mês das mulheres, o Corinthians anunciou nesta quarta-feira,9, que incluiu a taça da Supercopa do Brasil conquistada por sua equipe feminina no passeio virtual da Neo Química Arena. O tour digital, que permite explorar e conhecer as instalações do estádio em 360º, pode ser acessado de forma online pelo torcedor neste link.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

As “Brabas”, como é conhecida a principal equipe do país na atualidade, conquistaram a edição de estreia da Supercopa do Brasil no dia 13 de fevereiro, ao vencerem o Grêmio por 1 a 0, com gol de Gabi Zanotti, justamente na Neo Qúmica Arena. Antes, no ano passado, o Corinthians conquistou a Tríplice Coroa ao erguer o Brasileirão, a Copa Libertadores da América e o Campeonato Paulista.

Ao entrar na plataforma, um pop-up direcionará os visitantes à área onde estará hospedada a taça conquistada na temporada. Por meio do recurso de realidade aumentada 3D, o público pode tirar fotos com o troféu.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!