Corinthians goleia o Palmeiras e chega à sexta final seguida do Brasileiro

O Corinthians é o primeiro finalista do Campeonato Brasileiro Feminino de 2022. Neste sábado, 10, as “Brabas do Timão” foram até o Allianz Parque para uma tarde de Dérbi e, depois do jogo de ida, voltaram a vencer o clássico contra o Palmeiras. O placar de 4 a 0 teve gols de Adriana, Portilho e dois de Jheniffer.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Mesmo fora de casa e com a vantagem no agregado, foi a equipe do Corinthians que começou o encontro marcando alto e pressionando as adversárias. Foram necessários seis minutos de jogo para a rede balançar e o Timão deixar a torcida alvinegra mais tranquila.

Jheniffer tentou a finalização dentro da grande área e a bola encontrou o braço da zagueira Day Silva. Com o pênalti confirmado, a artilheira Adriana não titubeou e abriu o marcador para as visitantes.

Já na reta final da primeira etapa, aos 44, Júlia Bianchi avançou pela esquerda até a linha de fundo e cruzou para Gabi Portilho. Sozinha na grande área, a atacante desviou de cabeça e complicou ainda mais a situação das palestrinas.

Continua após a publicidade

No segundo tempo, Jheniffer acabou de vez com qualquer esperança alviverde. Logo no início, as Brabas pressionaram a saída de bola e a atacante do Timão fez o terceiro. Mais tarde, a camisa nove decretou a goleada com seu último tento na partida.

Mesmo com oito desfalques, a equipe de Arthur Elias chega na sexta final consecutiva do Campeonato Brasileiro e busca o tetracampeonato. As “Brabas do Timão” aguardam o confronto entre São Paulo e Internacional, segunda-feira, para descobrir o adversário da finalíssima.

🫢🤷🏽‍♀️ ⚽ Adriana

⚽ Portilho

⚽⚽ Jheniffer pic.twitter.com/kNYaYHtUH8 — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) September 10, 2022