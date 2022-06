Corinthians fecha contratação da volante Luana Bertolucci, ex-PSG

Nesta segunda-feira, 20, o Corinthians anunciou a contratação da volante Luana Bertolucci, que atuou no Paris Saint-Germain durante a temporada 2019/20. A atleta será oficialmente apresentada no dia 1º de julho.

Aos 29 anos de idade, a nova camisa 5 do Timão, além de já ter atuado na Europa, é frequentemente convocada para atuar pela seleção brasileira. Em 2019, Luana fez parte do elenco que disputou a Copa do Mundo, e neste ano estará presente na Copa América, que será disputada entre os dias 8 e 30 de julho, na Colômbia. Suas novas companheiras de trabalho no Corinthians, Tamires, Adriana e Gabi Portilho, também foram convocadas pela técnica Pia Sundhage.

Em entrevista à Corinthians TV, a jogadora se mostrou empolgada com a nova casa: “estou muito feliz e ansiosa para fazer parte desse bando de loucos. Vai, Corinthians!”. A equipe do Parque São Jorge anunciou a chegada da craque pelas suas redes sociais.

Ela é uma craque, meio-campista extremamente talentosa e, a partir de 1 de julho, dona da nossa camisa 5. Diretamente do Parque São Jorge, receba o nosso manto alvinegro em mãos e seja muito bem-vinda, Luana Bertolucci! pic.twitter.com/MIWQcl1y7e — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) June 20, 2022

A volante agora terá a oportunidade de trabalhar novamente com o técnico Arthur Elias, que a treinou quando ela atuava pelo Centro Olímpico, enquanto estava no Brasil. A atleta chegou a jogar por São Bernardo e São Caetano, de 2010 a 2014. Já no exterior, Luana atuou no Jeonbuk, da Coreia do Sul, e no Avaldsnes, da Noruega. No PSG, ela conquistou um título do Campeonato Francês.

O Corinthians é o quarto colocado na tabela do Brasileirão, com 28 pontos, dentro da zona de classificação para as quartas de final. O campeonato agora será pausado para a disputa da Copa América.

