Corinthians vence o Palmeiras e larga na frente em semifinal do Brasileiro

Em tarde de futebol feminino e Dérbi neste sábado, 27, a festa foi alvinegra. Abrindo a semifinal do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram na Neo Química Arena. O Timão largou na frente e venceu por 2 a 1 – com gols de Adriana e Jaqueline, Camilinha fez para o Verdão .

O resultado dá vantagem para o Corinthians no jogo da volta, que acontece no dia 10 de setembro, às 14h, no Allianz Parque.

Corinthians e Palmeiras abriram a semifinal com emoção logo de cara – com um minuto de bola rolando, Adriana rabiscou pela esquerda e puxou para o meio, onde bateu de fora da área e anotou um golaço para o time da casa.

As Brabas do Timão controlaram as ações do primeiro tempo e foram criando diversas chances de gol. Sem aproveitar o volume, o Palmeiras respondeu aos 40 minutos, com Camilinha recebendo belo passe de Bia Zaneratto e deixando tudo igual no clássico.

Mais uma vez o Corinthians foi mortal nos minutos iniciais e, dois minutos após voltar do intervalo, Jaqueline desviou de cabeça na pequena área e garantiu a vitória alvinegra.

O Palmeiras pressionou até o minuto final, mas as Palestrinas não conseguiram o empate. O segundo tempo ainda ficou marcado por uma confusão entre comissões técnicas, que rendeu cartão vermelho para o técnico do Verdão.

Para o jogo de volta, o Corinthians poderá jogar pelo empate para avançar até a finalíssima da competição. O Palmeiras vai precisar vencer por dois gols de diferença se quiser buscar a classificação, ou uma vitória simples para decidir o clássico nos pênaltis.

VITÓRIA DO TIMÃO NA NEO QUÍMICA ARENA!!!

Na primeira partida da semifinal do Brasileirão, o Coringão venceu por 2 a 1. ⚽ Adriana

⚽ Jaqueline A volta será no dia 10, no Allianz Parque.#RespeitaAsMinas#VaiCorinthians pic.twitter.com/zWm6g1sGCT — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) August 27, 2022