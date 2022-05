Copa do Mundo masculina terá árbitras e assistentes mulheres pela 1ª vez

A Copa do Mundo de 2022, a ser disputada no Catar entre novembro e dezembro, terá seis oficiais de arbitragem mulheres, algo inédito na história da competição masculina organizada pela Fifa. Serão três árbitras principais e três assistentes – entre elas, a auxiliar brasileira Neuza Ines Back, de Santa Catarina.

As três árbitras selecionadas foram Stephanie Frappart, da França, Salima Mukansanga, de Ruanda, e Yoshimi Yamashita, do Japão. Já as assistentes, além de Neuza, são a mexicana Karen Díaz Medina e a norte-americana Kathryn Nesbitt.

Todas as escolhidas têm experiência trabalhando em partidas masculinas. Frappart foi a primeira mulher a apitar um jogo de Liga dos Campeões entre homens, quando atuou em Juventus x Dínamo de Kiev, em 2020. Ela também já comandou partidas masculinas das Eliminatórias Europeias e do Campeonato Francês.

Já Mukansanga apitou um jogo da Copa Africana de Nações neste ano, entre Zimbábue e Guiné, enquanto Yamashita foi a primeira árbitra mulher a atuar em uma partida da Liga dos Campeões da Ásia masculina.

“Nós enfatizamos que o que conta é a qualidade, não o gênero”, disse o italiano Pierluigi Collina, chefe do comitê de arbitragem da Fifa. “Eu espero que, no futuro, a escolha de mulheres oficiais de arbitragem de elite para competições masculinas importantes seja percebida como algo normal, e não sensacional”.

Ao todo, a Fifa escolheu 36 árbitros, 69 assistentes e 24 operadores do VAR para a Copa do Mundo. Além de Neuza, o Brasil será representado pelos árbitros Raphael Claus e Wilton Sampaio e pelos assistentes Bruno Boschilia, Bruno Pires, Danilo Simon e Rodrigo Figueiredo. Os selecionados vão participar de seminários e sessões de treinamento no meio do ano para se preparar para o torneio.

