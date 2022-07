Copa América: seleção feminina goleia Venezuela e garante vaga na semi

A seleção brasileira feminina bateu a Venezuela por 4 a 0 nesta segunda-feira, 18, em partida válida pela quarta rodada e garantiu classificação antecipada às semifinais da Copa América Feminina que acontece na Colômbia. Bia Zaneratto, Ary Borges e Debinha (duas vezes) marcaram os gols no estádio Centenário de Armênia.

Mesmo com um jogo a menos, o Brasil assegurou vaga entre as quatro melhores ao manter 100% de aproveitamento, na liderança do Grupo B, após bater a Argentina na estreia por 4 a 0 e depois o Uruguai por 3 a 0. Principal favorito, o time dirigido pela sueca Pia Sundhage chegou a 11 gols marcados e nenhum sofrido.

Com 9 pontos, o Brasil ainda enfrenta o Peru, na quinta-feira, 21, pelo fechamento desta fase. Os dois melhores de cada chave se enfrentam nas semifinais. A anfitriã Colômbia lidera o grupo A com 9 pontos, seguida por Paraguai e Chile, ambos com 6.

O Brasil abriu o placar aos 21 da primeira etapa em uma conexão Corinthians-Palmeiras: Tamires cruzou na medida para Bia Zaneratto marcar, de cabeça. O segundo veio logo no início do segundo tempo, com outra atleta alviverde, Ary Borges que recebeu de Zaneratto, driblou a marcação e mandou para as redes.

O Brasil deslanchou, no ritmo de Debinha. A atacante do North Carolina Courage, dos EUA, marcou de cabeça aos 12 após cruzamento de Gabi Portilho e depois, aos 19, em jogada individual, com direito a caneta em María Peraza e finalização cruzado, sem chances para Nayluisa Cáceres. Nos minutos finais, a seleção brasileira administrou apenas administrou a vantagem, mas ainda mandou uma bola no travessão com Angelina.