Copa América: Brasil bate Paraguai, vai à final e garante vaga no Mundial

A seleção brasileira confirmou o favoritismo e bateu o Paraguai por 2 a 0 na noite desta terça-feira, 26, no Estádio Alfonso López, em Bucaramanga, na Colômbia, pela semifinal da Copa América de futebol feminino.

Além da vaga na final, o triunfo garantiu ao Brasil as vagas na Copa do Mundo de 2023, que será disputada na Austrália e na Nova Zelândia, e na Olimpíada de Paris-2024.

Os gols da equipe brasileira nesta terça foram marcados na primeira etapa por duas atletas do Palmeiras: Ary Borges, aos 15 minutos, e Bia Zaneratto, aos 27, em seu 100º jogo pela seleção.

Com isso, a equipe dirigida por Pia Sundhage chegou à quinta vitória em cinco jogos, com 19 gols marcados e nenhum sofrido. O adversário da decisão no próximo sábado, 30, às 21h, será a anfitriã Colômbia, que bateu a Argentina por 1 a 0 na outra semifinal, e também tem 100% de aproveitamento.

