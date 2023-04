Conheça as principais destaques do Brasileirão Feminino

A edição de 2023 do Campeonato Brasileiro Feminino chega à metade da primeira fase recheado por boas surpresas. A tabela tem o atual campeão Corinthians na liderança, com 16 pontos, seguido por Ferroviária e Flamengo, com um ponto a menos. O blog Elas na Área separou uma lista com as principais destaques do torneio até aqui.

Letícia Ferreira (Palmeiras)

Um dos reforços das Palestrinas para a temporada 2023, Letícia tem brilhado nesse início. Aos 22 anos, a atacante que estava no Fluminense já marcou seis gols, o primeiro logo na estreia diante do Real Ariquemes, depois contra Real Brasília e Ceará. É a artilheira do Brasileirão até aqui.

Aline Gomes (Ferroviária)

17 anos e 9 meses de pura personalidade. A jovem atacante revelada pela própria Ferroviária é uma das principais peças do time da técnica Jéssica Lima. No ano passado, ela foi eleita a jogadora revelação do Brasileirão Feminino.

Aline balançou a rede cinco vezes no torneio até aqui e, pela ótima fase, foi convocada pela primeira vez para a seleção principal. No amistoso do Brasil contra a Alemanha, no último dia 11. A atacante se tornou a segunda jogadora mais jovem da história a estrear com a amarelinha, atrás somente de Talita, escalada com apenas 15 anos em 1996.

Byanca Brasil (Cruzeiro)

Camisa 10 da equipe do Cruzeiro, Byanca se tornou peça importante no elenco. São três gols marcados e três assistências em seis jogos, além de boas atuações.

“É interessante ver atletas de posições e características diferentes, sendo decisivas para os seus clubes. O Brasileirão é uma competição importante também para que elas possam subir o nível e mostrar tudo o que podem fazer”, destaca Amanda Porfirio, do site Fut das Minas.

Crivelari (Flamengo)

Autora do gol da vitória do Fla sobre o Atlético-MG, pela quarta rodada da competição, Crisvelari tem sido a referência do ataque das Meninas da Gávea. Entre as seis equipes mais bem posicionadas na tabela, o Fla é a segunda equipe que menos marcou gols, – 13 gols – atrás apenas do Inter, que marcou 10.

A experiente atacante de 30 anos multicampeã pelo Corinthians balançou as redes em cinco oportunidades.

Nathane (Bahia)

A equipe baiana pode até não estar na parte de cima da tabela, é a atual 11ª colocada, mas é, sim, a terceira equipe que mais marcou gols até aqui: 16. Atrás apenas de Corinthians e Palmeiras, que marcaram cada qual 29 tentos.

O principal nome desse ataque potente é a atacante Nathane. Ela balançou a rede cinco vezes e deu três assistências.

Vic Albuquerque (Corinthians)

Há cinco anos junto às Brabas do Timão, Vic Albuquerque segue como destaque no time de Arthur Elias. Chegou a marcar em três jogos consecutivos no Brasileirão, sempre com boas atuações.

Yamila Rodriguez (Palmeiras)

A jogadora argentina de 25 anos demonstrou rápida adaptação ao futebol brasileiro. Logo na estreia contra o Real Ariquemes balançou as redes duas vezes e deu outras duas assistências para a vitória por 9 a 0 das Palestrinas. Além disso, distribuiu passes decisivos para gols contra o Bahia e Ceará.

Ela foi contratada ainda em janeiro depois de se destacar na seleção argentina e no Boca Junior, finalista da Libertadores.