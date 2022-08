Como o Inter quer desafiar a hegemonia paulista no Brasileirão feminino

Acreditar no projeto das categorias de base e investir no desenvolvimento de uma modalidade cada vez mais em expansão são os pilares do Internacional no futebol feminino. O clube gaúcho é o atual campeão brasileiro sub-17 e sub-20. Já a equipe principal busca vaga na semifinal do Brasileirão A1 para seguir com o sonho de levantar o primeiro título nacional. Seria a coroação de um trabalho a longo prazo, cujo objetivo ambicioso é encerrar a hegemonia dos clubes paulistas na modalidade. A única vez que um clube de outro estado ergueu o Brasileirão foi em 2016, com o Flamengo.

O clube rubro-negro é justamente o próximo adversário das coloradas. Inter e Flamengo entram em campo pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira, 22, às 15h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. As gaúchas saíram na frente por 3 a 1, no Rio de Janeiro, com dois gols da atacante Lelê e um da meia Maiara Lisboa, a Mai Mai. A zagueira rubro-negra Daiane Santos ainda descontou – as cariocas precisarão triunfar por três gols de diferença para avançar.

Para a lateral e uma das veteranas da equipe, Fabi Simões, o saldo é positivo, mas a atenção deverá ser redobrada. “Construímos uma vantagem boa fora de casa, mas sabemos da qualidade da equipe do Flamengo. Não podemos relaxar, será um jogo ainda mais difícil”, diz a atleta ao blog Elas na Área.

As Gurias Coloradas fazem até aqui uma campanha sólida no Brasileirão. Em 15 rodadas da primeira fase, a equipe venceu nove, empatou três e perdeu dois jogos. Um saldo de 60% de aproveitamento que o deixou na terceira posição, atrás de Palmeiras e São Paulo e à frente do atual campeão Corinthians, quarto colocado.

A escalada de evolução é perceptível. No ano passado, a equipe se classificou em 6ª lugar e avançou até as semifinais, quando acabou eliminada pelo Palmeiras. “Faz parte de um trabalho e projeto à longo prazo. Fizemos uma campanha muito boa em 2021 e a gente espera chegar mais longe nesta edição e conquistar o título”, projeta Fabi, que tem passagens pelo futebol russo, americano e está no Inter desde 2019, mesmo ano em que o técnico Maurício Salgado assumiu a equipe.

Das 29 jogadoras que compõem o atual elenco do Internacional, cerca da metade tiveram passagem por alguma das categorias de base feminina do clube, que retomou esse departamento de futebol para mulheres em 2017. Hoje os times começam a partir do sub-14 (para se ter como parâmetro, o time masculino começa a partir do sub-8).

O clube é o atual campeão brasileiro sub-17 e sub-20. No time profissional, no entanto, nunca ganhou e não esconde: este é o principal objetivo.

Leonardo Menezes é gerente de futebol feminino do Colorado e conta que hoje a percepção é de que o esporte está além da obrigatoriedade. “Hoje nós temos um processo mais organizado, as meninas estão começando muito mais cedo a jogar bola. É um processo de profissionalização focado na especificidade do seu gênero”, diz o dirigente.

Apesar disso, no panorama do futebol brasileiro, quando se trata de categorias de base para meninas, há enorme defasagem por idade. Não raro meninas na faixa etária dos 10 e 15 anos atuam por times masculinos — como a jogadora do Botafogo, Giovanna Waksman.

Além de investir desde cedo, o Colorado trouxe jogadoras experientes para a disputa do Brasileirão, como as meio-campistas Duda Sampaio, Maiara e Zóio. “Fizemos um grande esforço e montamos uma equipe que tem total potencial de lutar de igual para igual com Corinthians e Palmeiras, times a serem batidos”, completa Menezes.

Favoritos ao títulos, os clubes de São Paulo dominam o futebol nacional, mas com o objetivo traçado, o Internacional quer acabar com essa hegemonia. A partida entre as Coloradas e as Meninas da Gávea pela vaga na semifinal do Brasileirão na segunda-feira, 22, com transmissão ao vivo pelo canal fechado SporTv.

