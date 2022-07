Copa América feminina começa hoje: confira destaques e onde assistir

A nona edição da Copa América feminina começa nesta sexta-feira, 8, recheada de expectativas e promete agitar o futebol sul-americano entre os dias 8 e 30 de julho. Pela primeira vez terá ampla transmissão, inclusive em TV aberta pelo SBT. Ampla favorita com sete títulos, a seleção brasileira estreia no sábado, 9, às 21h (de Brasília), no clássico contra a Argentina. Elas na Área fez um guia da competição. Confira:

Novas datas

A partir de 2022, a Copa América será disputada a cada dois anos. A próxima edição está marcada para 2024.

Onde assistir

A competição terá larga cobertura na televisão. O canal aberto SBT fará as transmissões dos jogos da seleção brasileira, a começar com Brasil x Argentina, no sábado, 9, às 21h (de Brasília). O canal fechado SporTV também transmite os jogos ao vivo.

Como funciona

O evento deste ano será sediado em três cidades da Colômbia: Cali e Armênia receberão jogos da fase de grupos, enquanto Bucaramanga será sede das partidas de mata-mata.

As dez seleções são divididas em dois grupos (A e B). No grupo A estão: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Paraguai. No grupo B: Argentina, Brasil, Peru, Uruguai e Venezuela.

Cada país duela com as equipes de seus grupos e as duas melhores colocadas avançam as semifinais no esquema de 1º A x 2º B e 1º B x 2º A. A finalíssima será realizada no dia 30 de julho, no estádio estádio Alfonso López.

¡Colombia 2022 será la edición con más 𝗺𝘂𝗷𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗻𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮𝘀! 👏🏆 A Colômbia 2022 vai ser la edición con mais 𝘁𝗿𝗲𝗶𝗻𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮𝘀 𝗺𝘂𝗹𝗵𝗲𝗿𝗲𝘀! 👏🏆#CAFem #VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/1VxQjZRV2V — Copa América (@CopaAmerica) July 7, 2022

Premiação

A edição deste ano tem mudança significativa também na premiação. A grande campeã leva para casa 1,5 milhão de dólares (8 milhões de reais), enquanto a vice-campeã fatura 500 mil dólares (2,6 milhões de reais).

Vale vaga!

A campeã da competição, a vice-campeã e a terceira colocada garantem vaga direto na Copa do Mundo da Nova Zelândia e da Austrália 2023. As duas melhores colocadas se classificam ainda para os Jogos de Paris, em 2024.

História

A seleção brasileira é a maior vencedora do torneio com sete títulos (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014 e 2018). Na última edição, o Brasil venceu a Colômbia na final por 3 a 0. A única vez em que o Brasil não levantou a taça foi em 2006, quando a Argentina foi campeã.

E esse ano, quem vai ficar com o troféu? 🥇🙌 ​

​

Edição por edição, todos os 𝑪𝑨𝑴𝑷𝑬𝑶̃𝑬𝑺 da CONMEBOL Copa América Femenina 🏆​#CAFem #VibraOContinente pic.twitter.com/Lxp7pTh5ge — Copa América (@CopaAmerica) July 4, 2022

Como chega a seleção brasileira

A técnica sueca Pia Sundhage vai em busca de sua primeira conquista pelo país. Esta será a primeira competição em que a equipe não terá o trio de veteranas formado por Formiga (que se aposentou da seleção em novembro passado), Cristiane (atacante do Santos que não vem sendo convocada por Pia) e Marta (que se recupera de uma grave lesão no joelho).

Em contrapartida, a seleção chega rejuvenescida. Das 23 convocadas, nove jogadoras atuam em equipes brasileiras. Destaques para a goleira Lorena, do Grêmio, as meio-campistas Ary e Gabi Portilho, do Palmeiras, e também da equipe paulista Bia Zaneratto.

Estamos bem servidas de goleiras! 🧤 Não passa nada! Orgulho das #GuerreirasDoBrasil representando muito no gol. Confira os números das nossas goleiras convocadas para a @CopaAmerica! 🇧🇷 pic.twitter.com/Z0bKr7JNTk — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 6, 2022

Principais nomes desta seleção são as atacantes Geyse, do Madrid CFF, e a experiente Debinha, do North Caroline Courage.

Confira os jogos da seleção brasileira na primeira fase:

9/7 (sábado), às 21h

Brasil x Argentina

12/7 (terça), às 18h

Brasil x Uruguai

18/7 (segunda), às 18h

Brasil x Venezuela

21/7 (quinta), às 21h

Brasil x Peru

