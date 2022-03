Com Zaneratto e estreantes, Pia convoca seleção brasileira para amistosos

A técnica Pia Sundhage anunciou nesta sexta-feira, 18, a lista das 23 convocadas da seleção brasileira para os amistosos da data Fifa de abril, contra Espanha e Hungria, nos dias 7 e 11. A lista divulgada conta com o retorno da atacante Bia Zaneratto, do Palmeiras, e das meio-campistas Ingryd, da Ferroviária, e Duda Santos, do Palmeiras.

Além disso, a seleção contará com a estreia de duas jogadoras: a goleira Mayara, do Internacional, e a zagueira Giovanna Campiolo, do Corinthians.

Esse será o segundo compromisso da seleção no ano visando à preparação para a disputa da Copa América, marcada para julho, na Colômbia. Em fevereiro, a equipe disputou o Torneio Internacional da França, ficando com o terceiro lugar entre quatro equipes.

Confira a lista de convocados para os jogos contra Espanha e Hungria:

Goleiras:

Letícia (Benfica)

Lorena (Grêmio)

Mayara (Internacional)

Defensoras:

Rafaelle (Arsenal)

Giovanna Campiolo (Corinthians)

Tainara (Bordeaux)

Tamires (Corinthians)

Antonia (Madrid FC)

Thais Regina (São Paulo)

Letícia Santos (Frankfurt)

Fernanda Palermo (São Paulo)

Meio-campistas:

Duda Santos (Palmeiras)

Ary (Palmeiras)

Adriana (Corinthians)

Kerollin (Madrid CFF)

Angelina (OL Reign)

Ingryd (Ferroviária)

Luana (Paris Saint-Germain)

Marta (Orlando Pride)

Atacantes:

Gabi Nunes (Madrid CFF)

Debinha (North Carolina)

Geyse (Madrid CFF)

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Confira a lista completa das atletas convocadas para a disputa dos jogos preparatórios de abril. Vamooos! 💪#GuerreirasDoBrasil 🇧🇷 pic.twitter.com/V4DUnW6Bmw — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) March 18, 2022

