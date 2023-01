Com retorno de Marta, Pia convoca seleção feminina para amistosos

A técnica Pia Sundhage anunciou nesta terça-feira, 31, a lista com as 23 jogadoras da seleção brasileira convocadas para os amistosos de fevereiro, nos Estados Unidos. A grande novidade é o retorno da atacante Marta, que estava afastada da equipe desde março do ano passado por conta de uma grave lesão no joelho.

Confira a lista completa das atletas da #SeleçãoFeminina convocadas para os amistosos de fevereiro. Vamos com tudo! 💪🇧🇷 pic.twitter.com/kJfeyhZLe0 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) January 31, 2023

No dia 16 de fevereiro, a equipe enfrenta o Japão, na Flórida. Três dias depois, no dia 19, a seleção enfrenta o Canadá, no Tennessee, e no dia 22 de fevereiro, será a vez de medir forças com os Estados Unidos, no Texas. Os jogos fazem parte do torneio SheBelieves Cup.

Os três amistosos são os últimos compromissos da seleção brasileira antes da Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, em julho.

Importante reforço para a equipe será o retorno de Marta. Ela foi convocada para os jogos preparaórios depois de ficar de fora da Copa América e demais amistosos por conta de uma lesão no joelho.

Sobre o retorno da atacante brasileira, a técnica Pia Sundhage demonstrou otimismo e cuidado com o ritmo de jogo. “A Marta está pronta quando falamos sobre a parte física. Quando falamos de ritmo de jogo, vamos tomar cuidado para que ela possa não sentir tanto. Estou muito feliz porque para mim ela é um modelo de jogadora e referência dentro e fora de campo. Eu realmente espero que a patir desses três amistosos ela jogue os 90 minutos, mas claro, tomando cuidado”, disse a treinadora em entrevista à imprensa.

Confira a lista de convocadas:

Goleiras

Letícia (Corinthians)

Lorena (Grêmio)

Luciana (Ferroviária)

Defensoras

Bruninha (Gotham FC, Estados Unidos)

Tainara (Bayern de Munique, Alemanha)

Rafaelle (Arsenal, Inglaterra)

Kathellen (Real Madrid, Espanha)

Lauren (Madrid CFF, Espanha)

Tarciane (Corinthians)

Yasmin (Corinthians)

Tamires (Corinthians)

Meio-campistas

Adriana (Orlando Pride, Estados Unidos)

Ary Borges (Racing Louisville, Estados Unidos)

Ana Vitória (Benfica, Portugal)

Julia Bianchi (Chicago Red Stars, Estados Unidos)

Kerolin (North Caroline Courage, Estados Unidos)

Geyse (Barcelona, Espanha)

Atacantes

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Gabi Nunes (Madrid CFF, Espanha)

Debinha (Kansas City Current, Estados Unidos)

Nycole (Benfica, Portugal)

Ludmilla (Atlético de Madrid, Espanha)

Marta (Orlando Pride, Estados Unidos)