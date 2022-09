A técnica da seleção brasileira feminina, Pia Sundhage, anunciou nesta quinta-feira, 22, a lista das 24 jogadoras convocadas para os amistosos contra Noruega e Itália, nos dias 7 e 10 de outubro, respectivamente. As principais novidades são Tarciane, Yaya e Lauren, destaques da seleção sub-20 na Copa América.

Essa é mais uma etapa dos jogos de preparação da seleção brasileira rumo à Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia no ano que vem. O Brasil enfrenta a Noruega no dia 7 de outubro, no estádio Ullevaal, em Oslo, e na sequência a Itália, no dia 10 de outubro, em Gênova. Os horários ainda serão definidos.

Pia convocou 13 jogadoras que atuam no futebol nacional, sendo a principal ausência, a goleira Lorena, do Grêmio, que não pode ser chamada pois se recupera de lesão na coxa.

São cinco convocações pelo lado do Corinthians: a goleira Letícia Izidro, a lateral Tamires, a zagueira Tarciane (eleita a terceira melhor jogadora da Copa América com a seleção sub-20), a meia Jaqueline e a atacante Adriana.

E outras duas do Internacional: as atacantes Duda Sampaio e Milene. As Brabas e as Gurias Coloradas são finalistas do Brasileirão.

Confira a lista completa das convocadas:

Goleiras

Letícia Izidro (Corinthians)

Luciana (Ferroviária)

Defensoras

Rafaelle (Arsenal-ING)

Kathellen (Real Madrid- ESP)

Lauren (Madrid-ESP)

Tarciane (Corinthians)

Tainara (Bayern de Munique- ALE)

Antonia (Levante-ESP)

Fernanda Palermo (São Paulo)

Tamires (Corinthians)

Meio-campistas

Duda (Flamengo)

Duda Sampaio (Internacional)

Ary Borges (Palmeiras)

Yaya (São Paulo)

Jaqueline (Corinthians)

Adriana (Corinthians)

Kerolin (North Caroline-EUA)

Ana Vitória (Benfica-POR)

Millene (Internacional)

Atacantes

Debinha (North Caroline-EUA)

Gabi Nunes (Madrid-ESP)

Ludmila (Atlético de Madrid-ESP)

Geyse (Barcelona-ESP)

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Confira a lista completa das atletas da #SeleçãoFeminina convocadas para os amistosos de outubro. Vamos com tudo! 💪🇧🇷 pic.twitter.com/9316bbyci2 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) September 22, 2022