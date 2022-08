Com duas novidades, Pia convoca seleção feminina para jogos preparatórios

A técnica Pia Sundhage anunciou nesta sexta-feira, 26, a lista com as 25 jogadoras da seleção brasileira feminina convocadas para os jogos de preparação para a Copa do Mundo do ano que vem. As partidas são contra a África do Sul, nos dias 2 e 5 de setembro, em Johanesburgo. A atacante Marta segue fora da lista, pois se recupera de lesão.

Pia manteve boa parte do elenco campeão da Copa América, em julho. A atacante Duda Sampaio, do Internacional, e a goleira Natascha, do Flamengo, também foram lembradas.

Destaque desta convocação são os retornos das atacantes Ludmila, do Atlético de Madrid, e Gabi Nunes, que foi cortada do torneio sul-americano por lesão.

Já a atacante Gio Queiroz, convocada na última lista, ficou de fora (ela estava com a equipe sub-20 na Copa do Mundo).

Esses são os primeiros jogos de preparação da seleção brasileira feminina rumo à Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia, em julho de 2023.

Durante a coletiva, a comissão foi questionada sobre o atraso na divulgação da adversária do Brasil nesta DataFifa, que vai entre os dias 28 de agosto a 8 de setembro. Ainda foi divulgado que está no planejamento que a seleção realize jogos preparatórios no Brasil até a Copa.

Confira a lista das convocadas:

Goleiras

Lorena (Grêmio)

Natascha (Flamengo)

Luciana (Ferroviária)

Defensoras

Rafaelle (Arsenal-ING)

Thais (Palmeiras)

Kathellen (Real Madrid-ESP)

Day Silva (Palmeiras)

Tamires (Corinthians)

Letícia S. (Frankfurt-ALE)

Fernanda Palermo (São Paulo)

Antonia (Levante-ESP)

Meias

Ary (Palmeiras)

Kerolin (North Caroline Courage-EUA)

Jacqueline (Corinthians)

Duda S. (Palmeiras)

Duda (Flamengo)

Duda Sampaio (Internacional)

Adriana (Corinthians)

Gabi Portilho (Corinthians)

Micaelly (São Paulo)

Geyse (Barcelona-ESP)

Atacantes

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Debinha (North Caroline Courage- EUA)

Gabi Nunes (Madrid CFF-ESP)

Ludmila (Atlético de Madrid-ESP)

Confira a lista completa das atletas da #SeleçãoFeminina convocadas para os amistosos de setembro. Vamos com tudo! 🇧🇷💪 pic.twitter.com/zRH3IbWjdN — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) August 26, 2022

