Com dois de Bia Zaneratto, seleção brasileira feminina goleia a Noruega

Atualizado em 7 out 2022, 20h00 - Publicado em 7 out 2022, 19h59

Por Da redação Atualizado em 7 out 2022, 20h00 - Publicado em 7 out 2022, 19h59

A seleção brasileira feminina venceu a Noruega por 4 a 1 nesta sexta-feira, 7, em amistoso realizado no estádio de Ullevaal, em Oslo. Na melhor atuação do Brasil no ano, marcaram para o país as atacantes Adriana, Bia Zaneratto, duas vezes, e Jaqueline. A atacante IIdhusoy descontou para as donas da casa. A seleção volta a campo na segunda, 10, contra a Itália.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

A técnica Pia Sundhage montou uma equipe ofensiva, com Geyse, Ari Borges, Duda Sampaio, Adriana, Bia Zaneratto e Ludmilla na linha de frente. Não viajaram: Rafaelle, do Arsenal, e Debinha, do North Caroline, pois sofreram lesão.

Apesar dos desfalques, o time surpreendeu a tradicional seleção norueguesa, que está no top 15 das melhores da modalidade, mas que já vinha de campanha ruim na última Eurocopa, realizada no meio do ano.

Continua após a publicidade

A Noruega também sofreu com uma ausência de peso para o amistoso. Capitã e referência da equipe, Ada Hegerberg, eleita melhor jogadora do mundo em 2016, se recupera de lesão e não foi convocada.

Aos 42 minutos da primeira etapa, Adriana abriu o placar com um chute colocado no canto direito, após passe de Bia Zaneratto. Depois, foi a vez da jogadora do Palmeiras marcar o seu gol, logo no primeiro minuto do segundo tempo.

O primeiro gol com a Amarelinha a gente nunca esquece, né, Jaque? Jogadora cara, hein… Tem que respeitar! 👏🇧🇷 pic.twitter.com/zH67Xm90nU — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) October 7, 2022

A atacante aproveitou o espaço livre dentro da defesa adversária e chutou com tranquilidade. A Noruega buscou uma reação com Celin IIdhusoy, mas viu Bia Zaneratto marcar o segundo dela na partida e Jaqueline sacramentar a vitória.

No detalhe da comemoração! Pega essa sequência de imagens! Duas vezes Imperatriz! Brilhou, @biazaneratto! 👏👑 📸 Thais Magalhães/CBF pic.twitter.com/PazZP1M1p3 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) October 7, 2022

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens