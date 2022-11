Com brasileira, Copa terá trio de arbitragem feminino pela 1ª vez

A partida entre Alemanha e Costa Rica na próxima quinta-feira, 1º, pela terceira rodada da Copa do Mundo do Catar masculina será histórica. Pela primeira vez o trio de arbitragem de um jogo do torneio será composto por mulheres. A francesa Stéphanie Frappart, de 38 anos, será a árbitra principal e a brasileira Neuza Back e a mexicana Karen Diaz Medina serão as assistentes.

Até aqui já ocorreram 36 jogos, duas rodadas inteiras, da Copa do Mundo do Catar e nenhuma das seis profissionais escolhidas pela Fifa haviam sido escalada para as funções principais.

This Thursday, an all-female refereeing trio will take charge of a men’s @FIFAWorldCup match for the first time.

Stéphanie Frappart will be joined by assistants Neuza Back and Karen Diaz in overseeing @fedefutbolcrc against @DFB_Team.

History in the making! 🙌 pic.twitter.com/KusT7SOUn9

— FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2022