Com assistência de Marta, Brasil vence o Japão pela SheBelieves Cup

A seleção brasileira feminina venceu o Japão por 1 a 0 nesta quinta-feira, 16, no Estádio Orlando City, nos Estados Unidos, pela She Believes Cup. Em jogo difícil, que marcou o retorno de Marta aos gramados, após dez meses tratando de lesão, a atacante brasileira deu assistência para o gol de Debinha, no segundo tempo.

A equipe de Pia Sundhage volta a campo no próximo domingo, 19, contra a seleção do Canadá, às 20h30 (de Brasília) e na sequência, na quarta-feira, 22, enfrentará a seleção dos Estados Unidos.

Contra as japonesas, a seleção brasileira fez uma partida equilibrada. Aos doze minutos, a primeira a primeira oportunidade em contra-ataque de Bia Zaneratto. O Japão, por sua vez, passou a encontrar mais espaços entre a zaga brasileira, que neste jogo contou com o retorno de Rafaelle ao lado de Tainara, e impôs mais pressão com chutes de Shimizu e da atacante Sugita.

Mudança crucial para a postura do Brasil no jogo foi a entrada de Marta aos vinte minutos do segundo tempo no lugar de Bia Zaneratto. A atacante alagoana de 36 anos estava desde março do ano passado sem jogar pela seleção devido a uma grave lesão no joelho.

E não foi preciso muito para a estrela da camisa 10 brilhar. No primeiro lance de perigo, Marta tabelou com Debinha, fez finta para cima da defensora japonesa e cruzou para a camisa 9 balançar as redes. Debinha é a artilheira do Brasil na era Pia, são 28 gols nesse período.

PRIMEIRO PASSO DE 2023! ✅ Com assistência da Rainha Marta, a Debinha marcou o gol que garantiu a vitória da #SeleçãoFeminina na estreia da SheBelieves Cup. Nosso próximo compromisso é no domingo (19), às 20h30, contra o Canadá. Contamos com a sua torcida! pic.twitter.com/RpP6v1yjcP — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) February 16, 2023