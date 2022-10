Champions League Feminina: grupos, destaques e onde assistir ao torneio

Atualizado em 5 out 2022, 14h42 - Publicado em 5 out 2022, 14h34

Por Da redação Atualizado em 5 out 2022, 14h42 - Publicado em 5 out 2022, 14h34

Os grupos da primeira fase da Champions League Feminina foram definidos em sorteio realizado na última segunda-feira, 3, na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça. O principal torneio de clubes do futebol feminino europeu, do qual o Lyon é o atual e maior campeão com oito taças, vai de 19 de outubro a 4 de junho de 2023, com final marcada para o PSV Stadium, em Eindhoven, na Holanda. Confira, abaixo, os destaques da 22ª edição da Liga dos Campeões entre mulheres:

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Formato

A Champions feminina cresce a cada edição e é disputada em um formato parecido com a categoria masculina, com jogos de playoffs eliminatórios, que definem os últimos times classificados e os sorteios das chaves em seguida. A maior diferença está no número de participantes: são 16 times femininos, metade das 32 equipes masculinas. Deste modo, há quatro grupos com quatro participantes e a disputa de mata-mata se inicia direto nas quartas de final, com jogos de ida e volta até a decisão em jogo único.

Grupos

Os grupos contam com equipes bem competitivas e equilibradas. Na chave A, ficaram o atual campeão inglês Chelsea, junto com Paris Saint-Germain, Real Madrid, e Vlaznia, clube da Albânia. Soberano entre os homens, o Real Madrid aos poucos começa a investir no time feminino e neste ano contratou Caroline Weir, ex-Manchester City, e a brasileira Kathellen, da seleção brasileira, que era da Inter de Milão.

O grupo B conta com o atual campeão da Bundesliga, o Wolfsburg; a Roma, vice-campeã da Itália, o Slavia Praga, da República Checa e o St.Polten, da Áustria. Já o grupo C tem como cabeça de chave o favorito Lyon, da brasileira naturalizada americana Catarina Macario e da craque norueguesa Ada Hegerberg, acompanhado de Arsenal, vice-campeão inglês; Juventus, atual campeão italiana e o Zurique, da Suíça.

Por último, na chave D, estão Bayern de Munique, Barcelona, Benfica e Rosengard, da Suécia. Os três primeiros repetem o grupo da categoria masculina na temporada de 2021/22. O Barça é uma das equipes mais fortes do torneio e quer se recuperar do vice da temporada passada. Para isso, aguarda o retorno de Alexia Putellas, eleita a melhor do mundo pelo Fifa The Best, que sofreu grave lesão que a tirou da última Eurocopa.

O pontapé inicial da competição feminina está marcada para o dia 19 de outubro, às 13h45 (de Brasília) com o duelo entre Juventus x Zurich, no Lipo Park Schaffhausen, na Suíça.

Confira como ficaram as chaves:

Grupo A

Chelsea (Inglaterra)

Paris Saint-Germain (França)

Real Madrid (Espanha)

Vlaznia (Albânia)

Grupo B

Wolfsburg (Alemanha)

Slavia Praga (República Checa)

Continua após a publicidade

St.Polten (Áustria)

Roma (Itália)

Grupo C

Lyon (França)

Arsenal (Inglaterra)

Juventus (Itália)

Zurique (Suíça)

Grupo D

Barcelona (Espanha)

Bayern de Munique (Alemanha)

Rosengard (Suécia)

Benfica (Portugal)

As datas do torneio:

Fase de grupos: de 19 de outubro até 22 de dezembro/222

Quartas de final: de 21 de março até 30 de março/2023

Semifinais: de 22 de abril até 30 de abril/2023

Final: 3 ou 4 de junho/2023, no PSV Stadium, na Holanda

Onde assistir:

A plataforma de streaming DAZN terá transmissão exclusiva de todos os jogos da Champions League Feminina.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens