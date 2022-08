Brasileirão Feminino: tudo o que você precisa saber sobre os mata-matas

Já em sua fase mais aguda, dos mata-matas, o Campeonato Brasileiro Feminino começa a esquentar com a disputa dos decisivos confrontos pelas quartas de final, que acontecerão entre este sábado, 20, e segunda-feira, 22. Palmeiras, São Paulo, Internacional, Corinthians, Real Brasília-DF, Flamengo, Ferroviária e Grêmio entram em campo por quatro vagas.

O blog Elas na Área, de PLACAR, lista tudo o que você precisa saber para acompanhar a competição:

Onde assistir

As partidas serão transmitidas pela Band, em TV aberta, pelo canal fechado SporTV e pela plataforma de streaming Eleven Sports.

20/8 (sábado)

21h30 – Palmeiras x Grêmio – Eleven Sports

21/8 (domingo)

11h – Corinthians x Real Brasília-DF – TV Bandeirantes

20h – São Paulo x Ferroviária – SporTV

22/8 (segunda-feira)

15h – Internacional x Flamengo – SporTV

Como funciona a competição

Depois de 15 jogos para cada equipe na primeira fase, disputados em um único turno, os oito clubes classificados iniciam os mata-matas. Todos os confrontos são realizados em jogos de ida e volta, sem o critério dos gols qualificados.

O Palmeiras fez a melhor campanha, somando 37 pontos – 12 vitórias, um empate e duas derrotas, um aproveitamento de 82,2%. São José-SP, Esmac-PA, Red Bull Bragantino e Cresspom-DF acabaram rebaixados.

A atacante Cristiane, do Santos, é a artilheira, com 13 gols. As Sereias da Vila, contudo, foram eliminadas ao terminarem na nona colocação. Com isso, Bia Zaneratto, autora de nove gols pelo Palmeiras, corre para desbancar a rival.

Em 2022, apenas dois times diferentes em relação aos oito classificados do ano passado: Real Brasília-DF e Flamengo, nos lugares de Avaí Kindermann e Santos.

Como chegam os times

Palmeiras (1º) x Grêmio (8º)

No domingo, 14, as Palestrinas golearam o Grêmio por 5 a 0, fora de casa, construindo vantagem confortável para a decisão no Allianz Parque, em São Paulo.

O confronto foi decidido por três gols da meia Ary Borges, dois deles ainda no primeiro tempo, um da meia Duda Santos e outro da atacante Carol Baiana.

Para passar, o Palmeiras pode perder por até quatro gols de diferença, enquanto as gaúchas precisarão vencer por seis ou mais gols de vantagem.

Corinthians (4º) x Real Brasília-DF (5º)

No estádio Mané Garrincha, o Corinthians venceu o Real Brasília-DF por 2 a 0, largando em vantagem mesmo fora de casa. Os gols foram marcados pela meia Vic Albuquerque e pela atacante Adriana.

Atual campeão, o time comandado pelo técnico Arthur Elias terá força total no jogo decisivo para cravar a classificação.

Não viu nossos gols de hoje? Então acompanhe como foram os marcados pela @adrisilva_16 e pela @vicalbuquerq, na nossa vitória por 2 a 0 sobre o Real Brasília. 🎥 – Eleven pic.twitter.com/j2HOOUOhgs — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) August 14, 2022

Já as brasilienses precisarão encontrar uma substituta para a lateral-direita Laíne, expulsa no primeiro jogo. Para se classificar, precisarão vencer por três ou mais gols de diferença.

São Paulo (2º) x Ferroviária (7º)

Ferroviária e São Paulo empataram sem gols no primeiro confronto, na Fonte Luminosa, com destaque para a boa atuação da goleira do time grená, Luciana.

Primeiros 9️⃣0️⃣ minutos! Agora é na nossa casa! VAMOS, TRICOLOR 🇾🇪❤️ pic.twitter.com/IC2XzyFCGB — São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) August 14, 2022

Na primeira fase, o Tricolor levou a melhor ao vencer as adversárias por 1 a 0, em duelo pela 13ª rodada, em Cotia. Agora, quem sair vitorioso do decisivo confronto fica com a vaga.

Internacional (3º) x Flamengo (6º)

No primeiro duelo, disputado no estádio Luso-Brasileiro, na última segunda-feira, 15, vitória para as Coloradas por 3 a 1, com dois gols da atacante Lelê e um da meia Maiara Lisboa. A zagueira Daiane Santos descontou.

(FLAxINT) ⏰ 50'/2T: FIM DE JOGO!! As @ColoradasGurias vencem o Flamengo por 3 a 1 e garantem uma vantagem importante nas quartas de final do @BRFeminino. O jogo da volta será na próxima segunda (22), às 15h, no Beira-Rio. 🔥💪 #GuriasColoradas #ColoradoJogaJunto 🇦🇹 pic.twitter.com/dKaBK4P0cm — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 16, 2022

Para avançar, as cariocas precisarão superar as rivais por três gols de diferença as rivais – que só perderam por duas vezes na competição. O confronto será no estádio Beira-Rio.

Próxima fase

As semifinais estão marcadas para os dias 28 de agosto e 11 de setembro. Já a grande decisão acontecerá nos dias 18 e 25 de setembro.

