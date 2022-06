Brasileirão feminino: Palmeiras vence Corinthians e se mantém na liderança

O Palmeiras levou a melhor no dérbi deste sábado, 4, e venceu o Corinthians por 2 a 0, no Allianz Parque pela 11º rodada do Campeonato Brasileiro feminino. O resultado da partida mantém o time alviverde na ponta da tabela com 28 pontos.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Com ingressos sendo vendidos à preços populares (30 reais a inteira e 15 reais a meia entrada), o clássico paulista bateu recorde de público no Allianz Parque em uma partida de futebol feminino, com 5.947 entradas vendidas.

Em partida que começou com a equipe do técnico Arthur Elias explorando muito bem a velocidade de seu ataque e as alviverdes apostando na marcação, o Verdão abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo, quando Bia Zaneratto, artilheira do Palmeiras no torneio, cruzou a bola da esquerda do campo para a camisa 7, Duda Santos, que estava dentro da área e finalizou para a equipe da casa.

Continua após a publicidade

Já no segundo tempo, a atacante marcou novamente para o Palmeiras, com chute de fora da área, a bola bateu no travessão e em seguida entrou no fundo do gol. Aos 38 do segundo tempo, o Timão até fez um gol, mas foi anulado pela arbitragem, que alegou toque de mão da atacante Jheniffer. Com o resultado do clássico, a equipe alviverde soma mais 3 pontos na tabela e se mantém na liderança da competição.

O próximo compromisso do Corinthians é contra o Flamengo, que se encontra na sétima posição na tabela com 15 pontos, no sábado, 11, no estádio Luso-Brasileiro. Já o Palmeiras encontra com o São Paulo, que está em quarto lugar com 20 pontos, na próxima segunda-feira, 13.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!