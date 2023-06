Brasileirão feminino chega aos mata-matas; entenda como será

A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro de futebol feminino se encerrou nesta segunda-feira, 12, e com ela foram definidos as oito equipes que disputarão os mata-matas da competição. Os confrontos das quartas de final terão clássicos como Palmeiras x São Paulo e Santos x Flamengo.

Classificados

Os oito melhores colocados na tabela foram respectivamente: Corinthians, Palmeiras, Ferroviária, Santos, Flamengo, Internacional, São Paulo e Cruzeiro.

Maiores vencedores e atuais campeãs da competição, as Brabas terminaram na liderança da primeira fase, com 37 pontos, sendo a campanha constituída por doze vitórias, um empate e duas derrotas. O Palmeiras, segundo colocado com 35 pontos, seguido por Ferroviária, com 34 pontos, e Santos, com 32 pontos.

Confrontos

Corinthians (1º) x Cruzeiro (8º)

Palmeiras (2º) x São Paulo (7º)

Ferroviária (3º) x Internacional (6º)

Santos (4º) x Flamengo (5º)

A SEGUNDA FASE VEM AÍ! 🇧🇷 Tudo definido! Teremos clássicos estaduais e nacionais para conhecermos as classificadas para a semifinal! E aí, pra quem vai a sua torcida? pic.twitter.com/Txj1Aae9A9 — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) June 12, 2023

Regulamento

Os jogos acontecem em partidas de ida e volta, com o time de melhor posição na tabela do Brasileirão na primeira fase decidindo o jogo em casa.

Conforme prevê o regulamento, quem vencer o confronto no placar agregado avança às semifinais. Em caso de empate, a partida será decidida nos pênaltis. As datas e horários ainda serão confirmados pela CBF, mas à princípio:

Jogos de ida: sexta-feira, 16

Jogas da volta: sexta-feira, 23

Artilheiras

1ª Amanda (Palmeiras) – 12 gols

2ª Byanca Brasil (Cruzeiro) – 10 gols

3ª Aline Gomes (Ferroviária) – 9 gols

4ª Crivelari (Flamengo) – 8 gols