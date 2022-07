Brasil x Peru: onde assistir à Copa América feminina nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 21, Brasil x Peru se enfrentam no estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia, pelo último jogo da primeira fase da Copa América feminina. A partida está marcada para às 21h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo do canal de TV fechado SporTV.

O Brasil, já classificado para a semifinal da competição, ocupando a primeira posição do Grupo B com nove pontos, segue invicto no torneio. Na última vez que entrou em campo, na segunda-feira, 18, goleou a Venezuela por 4 a 0 com gols de Bia, Ari e dois de Debinha. A técnica Pia Sundhage afirmou em coletiva nesta quarta-feira, 20, que para a partida contra as peruanas a seleção terá algumas novidades, que vai testar diferentes sistemas de jogo e espera muita intensidade.

Já o Peru, quinto colocado na tabela da Chave B, foi derrotado em todas as partidas anteriore: tomou 4 a 0 da Argentina, em seguida perdeu para a Venezuela por 2 a 0 e por fim tomou uma goleada de 6 a 0 do Uruguai, na última segunda-feira, 18. A seleção peruana não tem mais chances de se classificar para a próxima fase da competição.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Copa América Feminina

21h

Brasil x Peru – SporTV

Venezuela x Argentina – SporTV

