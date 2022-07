Brasil x Paraguai: onde assistir à semifinal da Copa América Feminina

Brasil e Paraguai se enfrentam nesta terça-feira, 26, no estádio Alfonso López, em Bucaramanga, na Colômbia, em partida válida pela semifinal da Copa América de futebol feminino. A bola rola a partir das 21h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo em TV aberta pelo SBT e fechada pelo SporTV.

A seleção brasileira chega à semifinal após encerrar a primeira fase da competição com uma goleada de 6 a 0 contra o Peru, na última quinta-feira, 21, no estádio Pascual Guerrero, em Cali. A equipe da técnica Pia Sundhge liderou a Chave B, na fase de grupos e alcançou 12 pontos, tendo conquistado quatro vitórias em quatro jogos, com 100% de aproveitamento.

O Brasil teve um dos melhores desempenhos do ano nos jogos que disputou da Copa América e portanto, é favorito a conquistar a vaga para a final do torneio. A seleção deve ir à campo com o time titular, já que na última partida jogou com uma equipe alternativa e dessa vez, terá de volta a jogadora Rafaelle, que cumpriu suspensão contra o Peru.

Já o Paraguai se classificou em 2º lugar da Chave A com nove pontos – três vitórias e uma derrota. Na última quarta-feira, 20, passou pelo Equador por um placar de 2 a 1. A equipe paraguaia por não ter desfalques até o momento, deve entrar em campo apostando todas as suas forças contra o Brasil. Quem vencer fará a final com o ganhador da partida entre Colômbia x Argentina, válida também pela semifinal do torneio, nesta segunda-feira, 25, às 21h (de Brasília), no estádio Alfonso López. O jogo será transmitido ao vivo pelo canal de tv fechado SporTV. A equipe que avançar à final, garante automaticamente vaga na Copa do Mundo de 2023 e nas Olimpíadas de Paris, em 2024.

