Brasil x Inglaterra: Uefa anuncia data da Finalíssima feminina em Wembley

26 out 2022

A primeira edição da Finalíssima feminina já tem dia marcado. Campeão da Copa América e da Eurocopa, respectivamente, Brasil e Inglaterra se enfrentarão no dia 6 de abril de 2023, no estádio de Wembley, em Londres, conforme anunciado pela Conmebol e Uefa nesta quarta-feira, 26.

O torneio até então só acontecia na modalidade masculina. Entre os homens, a Argentina é a atual campeã ao superar a Itália no meio do ano em jogo disputado também em Wembley. Esse é mais um dos esforços da Conmebol e da Uefa para equiparar as duas modalidades.

A seleção brasileira ganhou o direito de disputar a Finalíssima ao conquistar, de forma invicta, a Copa América em junho deste ano, na Colômbia. Foi o oitavo título na competição e a confirmação da hegemonia no continente.

Já a Inglaterra é a atual campeã da Euro, uma conquista inédita da seleção, ao derrotar a seleção alemã na final justamente em Wembley, também em junho. A partida teve recorde de público no Campeonato Europeu tanto do masculino quanto do feminino.

