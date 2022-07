Brasil e Colômbia fazem neste sábado, 30, às 21h (de Brasília), a decisão da Copa América feminina. A partida acontece no estádio Alfonso López, em Bucaramanga, na Colômbia, com transmissão pelo SBT, em TV aberta, e pelo canal fechado SporTV.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A seleção dirigida pela sueca Pia Sundhage chega à final com campanha perfeita. Até aqui, foram cinco vitórias: diante de Argentina, Uruguai, Venezuela e Peru, na fase de grupos, e contra o Paraguai, na semifinal.

Em cinco jogos, o país marcou 19 gols, uma média de 3,8 por partida, não sofreu nenhum e ainda tem a atacante Adriana como a principal goleadora do torneio, com cinco gols, seguida de perto por Debinha, com quatro.

Na vitória por 2 a 0 diante das paraguaias, na última terça-feira, 26, as brasileiras reclamaram de ofensas sexistas pelo auxiliar técnico rival, Antonio Carlos Bona. Por serem finalistas, Brasil e Colômbia já asseguraram vaga na próxima edição da Copa do Mundo, em 2023.

As colombianas venceram a Argentina por 1 a 0 na semifinal. Assim como as brasileiras, também têm 100% de aproveitamento, tendo encerrado a primeira fase com quatro triunfos diante de Paraguai, Bolívia, Equador e Chile.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens