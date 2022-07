Brasil vence Colômbia e conquista oitavo título de Copa América

A seleção brasileira conquistou o oitavo título de Copa América e deu sequência à sua hegemonia no continente. Neste sábado, 30, o Brasil venceu a Colômbia pelo placar magro de 1 a 0 – gol de Debinha – e celebrou a conquista na casa das adversárias, em Bucaramanga.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Apesar de ir para o vestiário com a vantagem parcial no placar, a Seleção não começou bem a partida e preocupou a sua torcida – primeiro com Angelina saindo machucada e, ao mesmo tempo, as brasileiras colecionaram passes errados. O jogo não fluiu e o time da casa foi pouco ameaçado.

Foi a qualidade individual que resolveu e assim o Brasil conseguiu abrir o placar. Aos 36 minutos, Debinha invadiu a grande área das colombianas e foi derrubada por Vanegas. O pênalti foi assinalado e a própria atacante chamou a responsabilidade para converter a cobrança com sucesso.

Os quarenta e cinco minutos finais seguiram equilibrados. Caicedo foi o principal destaque da Colômbia e quase chegou ao empate aos 30 minutos, ainda assim a seleção brasileira administrou bem a situação e conseguiu mais um título da Copa América.