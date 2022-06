Brasil sai na frente, mas sofre ‘apagão’ e perde para a Suécia em amistoso

A seleção brasileira feminina foi derrotada por 3 a 1 pela Suécia, nesta terça-feira, 28, em amistoso disputado na Friends Arena, em Estocolmo. Esta foi a segunda derrota do país nos confrontos de preparação para a Copa América, competição que inicia já no próximo mês. A atacante Debinha abriu o placar para as brasileiras, enquanto Johanna Kanernyd, Lina Hurting e Stina Blackstenius marcaram para as donas da casa.

Diante de mais de 33.000 pessoas, um recorde de público em uma partida de futebol feminino na Suécia, o Brasil começou melhor a partida com boas chances construídas pela atacante Bia Zaneratto e a lateral-esquerda Tamires.

Logo início do segundo tempo, Debinha marcou o primeiro gol. Cinco minutos depois, as donas da casa reverteram o placar, com gols de Kaneryd e Hurtig, e seleção não conseguiu mais reagir.

Já no fim, aos 43 minutos, Blackstenius tocou de cobertura por cima da goleira brasileira Lorena e sacramentou a vitória.

Agora, com saldo negativo da preparação – já que também perdeu no último dia 24 para a Dinamarca por 2 a 1 – a seleção concentra atenções para a Copa América.

O Brasil estreia diante da Argentina, em 9 de julho, pelo grupo B, que também conta com Uruguai, Venezuela e Peru. Está será a nona edição da competição sul-americana que garante vaga à Copa do Mundo 2023 e para os Jogos de Paris, em 2024. A seleção brasileira é a maior campeã, com sete títulos.

