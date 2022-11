Brasil Ladies Cup: torneio em SP tem Atlético de Madri e grandes do Brasil

A segunda edição da Brasil Ladies Cup, competição internacional de futebol feminino, terá início nesta terça-feira, 8. Sediada nas cidades paulistas de Araraquara e Jaú, o torneio terá oito equipes na primeira fase, divididas em duas chaves. No Grupo A, estão Ferroviária, Flamengo, São Paulo e Universidad de Chile. Já o Grupo B terá Atlético de Madrid, Internacional, Palmeiras e Santos.

Os times de cada grupo se enfrentam na primeira fase e os melhores de cada lado decidem a final do campeonato, que será disputada na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, em 15 de novembro. O Palmeiras, atual campeão da Libertadores, entra como um dos favoritos da competição.

A novidade desta edição é a presença de um clube europeu, o Atlético de Madrid, que tem a brasileira Ludmila Silva, atacante da seleção brasileira, no plantel. No ano passado, os times estrangeiros que participaram da competição foram América de Cali, da Colômbia, e o River Plate, da Argentina.

Além das partidas, o evento também promoverá palestras sobre temas que envolvem o universo do futebol feminino e contribuem para o desenvolvimento da modalidade, como liderança feminina, gestão, marketing esportivo, entre outros assuntos.

“A Brasil Ladies Cup é muito mais do que somente futebol. Nós teremos três dias de workshop, debatendo o futebol feminino com diversos temas super interessantes, além de ações sociais. Então nós estamos super animados com o evento, que terá sede em Araraquara, e os jogos também em Jaú”, afirma Fábio Wolff, do comitê organizador do evento.

Na primeira edição do torneio, realizado no ano passado, o São Paulo venceu o Santos, por 3 a 2, no Allianz Parque, e levou o título. Assim como na temporada anterior, a competição encerra o calendário do futebol feminino no Brasil.

A competição começa com dois jogos nesta terça, ambos na Fonte Luminosa: Universidad de Chile x Flamengo e São Paulo x Ferroviária. O canal a cabo SporTV transmite todos os jogos e a decisão também será exibida em TV aberta pela Band.

A tabela completa:

08/11 (15h30) – Universidad de Chile x Flamengo (Araraquara)

08/11 (18h30) – São Paulo x Ferroviária (Araraquara)

09/11 (16h00) – Palmeiras x Santos (Jaú)

09/11 (19h00) – Internacional x Atlético de Madrid (Jaú)

10/11 (15h00) – Ferroviária x Universidad de Chile (Jaú)

10/11 (18h00) – Flamengo x São Paulo (Jaú)

11/11 (18h00) – Atlético de Madrid x Palmeiras (Araraquara)

11/11 (21h00) – Santos x Internacional (Araraquara)

12/11 (16h00) – São Paulo x Universidad de Chile (Araraquara)

12/11 (19h00) – Ferroviária x Flamengo (Araraquara)

13/11 (11h00) – Palmeiras x Internacional (Jaú)

13/11 (13h00) – Santos x Atlético de Madrid (Jaú)

15/11 (14h00) – Vencedor Grupo A x Vencedor Grupo B (Araraquara)

