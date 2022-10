Brasil forma grupo com França na Copa do Mundo feminina de 2023

Em busca do título inédito da Copa do Mundo feminina, o caminho da seleção brasileira foi traçado na madrugada deste sábado, 22. No sorteio de grupos, o Brasil caiu no grupo F – junto com França, Jamaica e uma equipe que passará pela repescagem. O torneio acontece em 2023 e tem a Austrália e Nova Zelândia como sedes.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

A Copa do Mundo de 2023 será a primeira da história a contar com 32 seleções (oito a mais em relação a edição anterior). Dessa forma, oito grupos de quatro equipes foram sorteados para o torneio.

Além de Brasil, França e Jamaica, o grupo F também contará com o vencedor da repescagem C (Paraguai, Taiwan, Papua Nova Guiné ou Panamá).

A estreia da escrete brasileira acontecerá justamente contra a equipe da repescagem, no dia 24 de julho, em Adelaide, na Austrália. A segunda rodada conta o duelo mais aguardado do grupo: Brasil e França. O encontro acontece no dia 29 de julho, em Brisbane, também na Austrália. A seleção encerra sua participação na fase de grupos no dia 2 de agosto, contra as jamaicanas, em Melbourne.

Continua após a publicidade

Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2023:

GRUPO A: Nova Zelândia, Noruega, Filipinas e Suíça;

GRUPO B: Austrália, Irlanda, Nigéria e Canadá;

GRUPO C: Espanha, Croácia, Zâmbia e Japão;

GRUPO D: Inglaterra, Classificado no playoff B (Senegal, Haiti ou Chile), Dinamarca e China;

GRUPO E: Estados Unidos, Vietnã, Holanda e Classificado no playoff A (Camarões, Tailândia ou Portugal);

GRUPO F: França, Jamaica, Brasil e Classificado no playoff C (Paraguai, Taiwan, Papua Nova Guiné ou Panamá);

GRUPO G: Suécia, África do Sul, Itália e Argentina;

GRUPO H: Alemanha, Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul.