Brasil estreia na Copa América com vitória diante da Argentina

Estreando na Copa América, a seleção brasileira entrou em campo neste sábado, 9, e já teve de cara um clássico para enfrentar. Ainda assim, o Brasil não apresentou dificuldades contra a Argentina e venceu por 4 a 0 no Centenário Armênia.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

As brasileiras lideram o grupo B da competição a partir do saldo de gols. Com os mesmos três pontos, a Venezuela vem logo atrás na vice-liderança após vencer mais cedo o Uruguai – Argentina e Peru completam o grupo.

O Brasil construiu boa vantagem ainda na primeira etapa de jogo. Aos 27 minutos, Tamires atacou pela esquerda e serviu Adriana para abrir o placar. O segundo tento veio na bola parada, após Bia Zaneratto sofrer pênalti – ela mesma cobrou e ampliou o marcador. Romina ainda assustou as brasileiras acertando o travessão, mas a vantagem permaneceu até o segundo tempo.

Continua após a publicidade

Na metade final do jogo, Adriana marcou mais uma vez para o terceiro gol da seleção brasileira. Já na reta final, aos 41 minutos, Debinha driblou a goleira e apenas completou para fechar a noite na Colômbia.

As brasileiras voltam a campo na próxima terça-feira, às 18h, quando enfrentam a seleção do Uruguai. O encontro acontece no mesmo estádio Centenário Armênia. A Argentina vai buscar recuperação contra o Peru, no mesmo dia e local, às 21h.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!

FIM DE JOGO! QUE VITÓRIA! Grande atuação na estreia! Com gols de Adriana (2x), Bia Zaneratto e Debinha, as #GuerreirasDoBrasil venceram o primeiro jogo da @CopaAmerica! Vamos por mais! 💪🇧🇷 pic.twitter.com/9aiSQC8s5V — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 10, 2022