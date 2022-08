Brasil cai para o Japão na semi do Copa sub-20 feminina; veja a campanha

Acabou o sonho de título inédito. A seleção brasileira perdeu para o Japão por 2 a 1, na última quinta-feira, 25, em San José, Costa Rica, pela semifinal da Copa do Mundo sub-20 de futebol feminino. O gol brasileiro foi marcado por Cris, enquanto Yamamato e Hamano deram o triunfo às japonesas. Fora da disputa pelo título, o Brasil agora enfrenta a Holanda pelo 3º lugar. Japão e Espanha decidem o título.

Desde 2006 a seleção brasileira não chegava às semifinais do Mundial sub-20. O resultado, porém, foi igual o das quatro ocasiões anteriores, já que jamais alcançou a decisão. Depois de sofrer o gol de Yamamoto aos 29 minutos do primeiro tempo, o Brasil passou a controlar o jogo. Recuado, o Japão cedeu a posse de bola para as meninas brasileiras, que partiram para cima. No entanto, a reação começou a acontecer apenas no segundo tempo.

Enquanto estava superior dentro de campo, aos 10 minutos da etapa final, o Brasil empatou com Cris. Foi assim que a seleção brasileira seguiu dominando e quase virou em diversas ocasiões, com direito a uma bola tirada em cima da linha pela japonesa Sugisawa. No entanto, as atuais campeãs mataram o confronto aos 39 minutos do segundo tempo, com Hamano.

A seleção brasileira volta a campo no próximo domingo, 28, contra a Holanda. As meninas do Brasil se despedem da luta pelo título após uma campanha invicta e que se destacou pela defesa que vinha intacta até a eliminação.

A campanha no Mundial:

Assim, a geração promissora, comandada pelo técnico Jonas Urias há três anos, encerrou uma boa campanha, que teve início com o título do Sul-Americano, em abril, de forma invicta. Ao longo da Copa do Mundo a seleção brasileira também mostrou solidez e organização tática. Não sofreu nenhum gol até as semifinais e marcou oito.

O Brasil caiu em uma chave difícil. O jogo de estreia foi um empate sem gols diante da Espanha, atuais vice-campeãs. Na sequência, triunfou por 2 a 0 contra a Austrália, com gols de Priscila (do Internacional) e Aline (da Ferroviária). Contra a anfitriã Costa Rica, na última rodada da chave, goleou por 5 a 0. Rafa Levis (do Grêmio), um dos destaques da partida, marcou dois gols. Pati Maldaner (do Grêmio), Aline e Milena (do Inter) ampliaram a conta.

Pelas quartas de final, um jogo difícil diante da Colômbia. O gol da classificação veio com o tento de pênalti da zagueira Tarciane (do Corinthians).

FASE DE GRUPOS

Brasil 0x0 Espanha

Brasil 2×0 Austrália

Brasil 5×0 Costa Rica

QUARTAS DE FINAL

Brasil 1×0 Colômbia

SEMIFINAL

Brasil 1×2 Japão

