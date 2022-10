Boca Juniors x Palmeiras: onde assistir à final da Libertadores feminina

Palmeiras e Boca Juniors entram em campo nesta sexta-feira, 28, pela grande final da Libertadores Feminina decididos a preencher mais um capítulo em busca do título inédito. A bola rola às 19h (de Brasília), no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, com transmissão do canal fechado SporTV e pelo serviço de streaming Pluto TV.

Mais cedo, às 16h (de Brasília), os compatriotas colombianos Deportivo Cali e América de Cali se enfrentam na decisão pelo terceiro lugar.

Se dentro de campo o torneio foi marcado pelo destaque das equipes argentinas e colombianas, quebrando, assim, a ‘hegemonia’ brasileira na competição, fora dele, outro marco é o prêmio recorde dado pela Conmebol aos finalistas.

O campeão levará para casa, além do troféu, 1,5 milhão de dólares (7,8 milhões de reais pela cotação atual). O vice-campeão receberá 500 mil dólares (2,6 milhões de reais). O valor é cerca de doze vezes maior que o do ano passado, conquistado pelo Corinthians, de 445 mil reais. O vice recebeu 261,9 mil reais.

Como chegam as equipes à final

O Palmeiras fez uma campanha consistente e chega à decisão na primeira participação da história do clube no torneio. Pela fase de grupos, venceu todas as três partidas e marcou doze gols.

Nas quartas de final, o time de Ricardo Belli venceu o Santiago Morning, do Chile, por 2 a 1, com gol de Day Silva já nos acréscimos. Nas semis, Ary Borges deu o gol da classificação diante do América de Cali. Jogadoras da seleção, Bia Zaneratto e Ary Borges são as principais esperanças de gol da equipe paulista.

O Boca Juniors, por sua vez, se tornou o primeiro time argentino a chegar à final da Libertadores na modalidade. A equipe somou duas vitórias na fase de grupos e um empate. Nas quartas, não só eliminou o atual campeão Corinthians, como quebrou a invencibilidade da equipe no torneio.

Pela semifinal, a partida empatada com o Deportivo Cali foi decidida nos pênaltis. Palomar Nuñez e Yami Rodríguez, de 24 anos, são as artilheiras da equipe e quem mais deve levar perigo ao gol palmeirense.

¡Así, todas juntas! 🫂 Yendo no, llegando a la final 👊😎🔵🟡🔵 pic.twitter.com/XkUJpVa0pa — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 26, 2022

Confira onde assistir à final da Libertadores:

19h

Boca Juniors x Palmeiras – SporTV e Pluto TV

