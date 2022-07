BB e Eleven Sports promovem jogo das estrelas do futebol feminino

A criação do “Todas em campo” marca a entrada do Banco do Brasil no ramo do futebol feminino, em acordo firmado com a Eleven Sports, conhecida como a ‘casa do futebol feminino brasileiro’ e pioneira na transmissão gratuita da modalidade no país. O BB já havia feito ações de marketing no esporte patrocinando a seleção brasileira de vôlei e outras modalidades como o surf, no Circuito Mundial de Surf (WSL), mas no futebol feminino, esta é a primeira atuação.

Já a Eleven Sports, que transmite mais de 24.000 partidas de de futebol por ano, de 394 competições ao redor do mundo todo, incluindo os Brasileirões série A1, A2 e A3 de futebol feminino, enxerga o Brasil como o maior mercado da companhia, representando 35% de sua audiência total.

“Temos muito orgulho da nossa presença no futebol feminino. Desde 2019, transmitimos gratuitamente as principais competições da modalidade no Brasil, incluindo a base. A criação de um projeto como o ‘Todas em Campo’ e a chegada de um parceiro do tamanho do Banco do Brasil só reafirma a certeza que tínhamos de estar no caminho certo. O brasileiro está, cada vez mais, se encantando com o futebol feminino e iniciativas como essa só acelerarão esse processo”, afirma Terence Gargantini, responsável pelas operações da Eleven Sports no Brasil e na América Latina.

