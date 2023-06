Barcelona e Wolfsburg fazem neste sábado, às 11h (de Brasília), em Eindhoven, na Holanda, a finalíssima da 22ª edição da Liga dos Campeões feminina. A partida no estádio Philips Stadion terá casa cheia com todos os 34.000 ingressos disponibilizados já vendidos, a primeira vez desde a decisão de 2009/10.

Frente a frente, duas das mais tradicionais equipes da modalidade vão em busca de levantar o troféu da competição europeia. Campeão em 2020/21 e vice-campeão na temporada passada, o Barça chega a quarta final nos últimos cinco anos. Já as alemãs, bicampeãs da Europa em 2012/13 e 2013/14, farão a sétima final de sua história.

Onde assistir?

A partida em Eindhoven terá transmissão ao vivo pelo canal fechado e também serviço de streaming do DAZN e, de graça, no YouTube pela CazéTV.

O caminho até a final

O Barcelona espera recuperar o título que deixou escapar na temporada passada, quando perdeu a decisão para o Lyon por 3 a 1, em Turim.

Neste ano, as espanholas fizeram uma primeira fase consistente: lideraram o grupo D, com cinco vitórias e apenas uma derrota. Nas quartas de final, passaram pela Roma pelo placar agregado de 6 a 1. Nas semis, eliminaram o Chelsea por 2 a 1.

O ponto forte do time comandado por Jonatan Gilráldez é o ataque. São 37 gols marcados contra apenas oito sofridos na atual Liga dos Campeões. Campeãs do Espanhol no início do mês, elas fizeram outros 118 gols no torneio nacional.

O Wolfsburg, por sua vez, passou pela fase de grupos sem perder nenhum jogo. Líder do grupo B, venceu quatro partidas e empatou outras duas.

Pelas quartas de final, a equipe comandada por Tommy Stroot eliminou o Paris Saint-Germain por 2 a 1 no agregado. Na semi, venceu o Arsenal com o placar de 5 a 4 com direito à virada em um jogaço no Emirates Stadium, com mais de 60.000 torcedores no estádio.

As destaques

Barcelona

Continua após a publicidade

Sem poder contar com Alexia Putellas na maior parte da temporada, a grande estrela do time e vendedora de duas Bolas de Ouro, o Barça contou com o talento de outras estrelas do elenco para mais uma vez chegar à final.

Na defesa, Mapi Leon é a jogadora que mais roubou bolas e mais completou passes na Champions essa temporada. No meio-campo, Patri Guijarro e Aitana Bonmatí são as titulares incontestáveis.

Bonmatí está no clube catalão desde os 14 anos e esteve em campo em todas as três decisões do clube nos últimos cinco anos. Nesta temporada, é responsável por cinco gols e seis assistências em 10 partidas disputadas, sendo a jogadora que mais teve participações em gols no torneio.

🔝 Bonmatí is awarded the #UWCL Player of the Match at Camp Nou 😎✨ #UWCLPOTM // @VisaUK pic.twitter.com/US5I4SMAca — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) April 27, 2023

“Agora, acho que somos uma equipa muito madura, obviamente mais experiente depois de disputar três finais”, disse à meio-campista de 25 anos ao site da Uefa. No ataque, a brasileira Geyse, a alemã Graham Hansen, autora de dois gols na semifinal contra o Chelsea, e a nigeriana Asisat Oshoala se destacam.

Wolfsburg

Se o Barça feminino é liderado por Putellas, o Wolfsburg é por Alex Popp. A capitã de 32 anos esteve em campo em todas as seis finais do clube alemão na Liga dos Campeões e nessa temporada teve papel decisivo na campanha do time rumo a mais uma final.

Outra peça chave da equipe alemã é Ewa Pajor. A atacante polonesa é a artilheira dessa Champions com seis gols. Além delas, se destacam a meia Pia Wolter e a zagueira Felicitas Rauch, ambas da seleção da alemanha.

Camisas pesadas…

A decisão deste ano é a reedição da semifinal da temporada passada, quando o Barça levou a melhor por 5 a 1 sobre as Lobas. Na final, o Barça acabou caindo para o Lyon (detentor de sete títulos, o maior vencedor da Champions). Confira o retrospecto das equipes no torneio:

Barcelona

Campeão em 2020/21

Vice-campeão em 2018/19 e 2021/22 – derrotado pelo Lyon.

Wolfsburg

Campeão em 2012/13 e 2013/14

Vice-campeão em 2015/16, 2017/18 e 2019/20 – todas às vezes também derrotado pelo Lyon