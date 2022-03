Barcelona x Real Madrid quebra recorde de público do futebol feminino

O clássico espanhol entre Barcelona e Real Madrid desta quarta-feira, 30, válido pela volta das quartas de final da Liga dos Campeões entrou para a história do futebol feminino. Jogando no estádio Camp Nou, a equipe catalã venceu o arquirrival por 5 a 2 e avançou às semifinais diante de 91.553 torcedores, novo recorde de público da modalidade. O número superou o da final da Copa do Mundo de 1999, entre Estados Unidos e China, no Rose Bowl Stadium, na California, Estados Unidos, de 90.185 presentes.

Em campo, o Barcelona foi comandado pela melhor do mundo, Alexia Putellas, e passou com tranquilidade. Além da capitã, que deixou sua marca, María Pilar, Aitana Bonmatí, Clàudia Pina e Caroline Hansen marcaram os gols. Já Olga Carmona e Claudia Zornoza descontaram para o Real Madrid.

Mas foi mesmo o público que deu um show à parte. O mosaico feito antes da partida exibia a frase “mais que empoderamento”, uma alusão ao slogan “mais que um clube” usado pelo Barça. Atual campeão do torneio, o time espanhol equipe busca faturar o bicampeonato.

Culers, the world record for attendance at a women's football match is ours! pic.twitter.com/Hu94A9PXDO — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 30, 2022

Considerando toda a temporada de jogos no Camp Nou, entre masculino e feminino, esse foi o maior público de 2021/22. A partida superou os 86.422 presentes ao clássico Barcelona x Real Madrid do masculino, em outubro do ano passado, pelo Campeonato Espanhol.

No Brasil, o recorde de público do futebol feminino foi batido no fim de 2021, na final do Campeonato Paulista, vencida pelo Corinthians sobre o São Paulo, diante de 30.077 espectadores na Neo Química Arena.

