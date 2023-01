A polêmica envolvendo a escalação da atacante brasileira Geyse na goleada do Barcelona por 9 a 0 sobre o Osasuna, pelas oitavas de final da Copa da Rainha, teve desfecho selado nesta terça-feira, 24, com a eliminação do time catalão do torneio. O Comitê da competição entendeu que a utilização da jogadora foi irregular, pois deveria ter cumprido suspensão imediata. Ela foi expulsa no último jogo da temporada passada quando ainda era atleta do Madrid FC.

O juiz do Comitê, Marcos Galera López, também multou o clube em 1000 euros (cerca de 5.603 reais na cotação atual) pela infração do código 79 do Código de Disciplina da Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

O Barcelona ainda terá até dez dias para recorrer da decisão. Em comunicado oficial, o clube disse que vai apelar até a última instância.

O caso ocorreu no último dia 10 de janeiro. Na partida, a equipe da Catalunha passou fácil pelas rivais, com um gol de Geyse. No entanto, a escalação da jogadora da seleção brasileira virou alvo de polêmica e, logo após o jogo, o Osasuna enviou um comunicado ao Comitê pedindo a análise da infração.

No ano passado, Geyse foi expulsa do jogo entre Madrid FC e Sporting de Huelva após receber dois cartões amarelos na última partida da equipe na Copa da Rainha.

A alagoana foi adquirida pelo Barcelona em junho do ano passado depois de se destacar na última temporada do Campeonato Espanhol, quando marcou 20 gols e foi a artilheira da competição. Pelo Barcelona, são dez gols, oito assistências em 20 jogos pela equipe nesta temporada.