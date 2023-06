Barcelona é campeão da Champions League com virada histórica

O Barcelona é bicampeão da Champions League feminina após uma final épica contra o Wolfsburg, no Philips Stadion, em Eindhoven, neste sábado, 3. A equipe alemã abriu dois gols de vantagem na primeira etapa, mas levou a virada no segundo tempo e amargou o vice. O placar final de 3 a 2 teve gols de Guijarro (2x) e Rolfö para o segundo título europeu do time catalão.

Logo no início da decisão, com três minutos de jogo, a lateral do Barcelona Lucy Bronze perdeu a bola para Ewa Pajor, que não pensou duas vezes e chutou de longe. A primeira emoção da tarde e um golaço para a equipe do Wolfsburg. Ainda no primeiro tempo, aos 37 minutos, Alexandra Popp aproveitou o cruzamento e ampliou para as alemãs.

VISCA BARÇA ❤️💙 O Barcelona é campeão da Champions League depois de uma virada história contra o Wolfsburg, por 3 a 2, em Eindhoven: ⚔️ Barcelona 3 x 2 Wolfsburg ⚽️ Pajor

⚽️ Popp

⚽️ Guijarro

⚽️ Guijarro

⚽️ Rolfö pic.twitter.com/u0sfo8AHWR — Placar (@placar) June 3, 2023 Continua após a publicidade

O Barcelona voltou do intervalo pronto para a reação e foi vez das catalãs pressionarem no início de jogo. Em três minutos, após recuperação de bola, Hansen fez grande jogada individual e cruzou para Guijarro diminuir. A espanhola estava predestinada e o empate foi relâmpago. Mais dois minutos e Guijarro marcou de cabeça para deixar tudo igual.

O Wolfsburg sentiu o empate e acabou entregando de graça a virada para o adversário catalão. Aos 25 minutos, a defesa alemã se atrapalhou toda e a bola sobrou de graça para Fridolina Rolfö completar para o fundo da rede. O gol da virada e do título.

Ao longo da etapa final, a brasileira Geyse entrou em campo e se tornou a quarta brasileira campeã do torneio europeu. Antes da jovem, Marta, Cristiane e Rosana já conquistaram a Champions League feminina.

Na terceira final seguida do Barcelona, a equipe catalã agora soma dois títulos. Depois de perder para o Lyon na última temporada, as meninas do Barça conseguem o bicampeonato e se igualam com outras três equipes na lista de maiores campeãs.

Confira todas as campeãs da Champions League:

8x Lyon

4x Frankfurt

2x Wolfsburg

2x Umea IK

2x Turbine Potsdam

2x Barcelona

1x Arsenal

1x Duisburg