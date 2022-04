Barcelona amplia recorde de público no futebol feminino

Demorou menos de um mês até a torcida catalã bater o próprio recorde de público da história do futebol feminino. Jogando no Camp Nou o primeiro jogo das semifinais da Liga dos Campeões, nesta sexta-feira,22 o Barcelona venceu o Wolfsburg por 5 a 1 diante de 91.648 torcedores, maior público da modalidade. No final de março, pelas quartas de final, foram 91.553 presentes no estádio.

Em campo, as mulheres da equipe catalã conseguiram uma enorme vantagem para a segunda partida, marcada próximo sábado,30. Antes dos dez minutos de jogo, Aitana Bonmatí e Caroline Hansen já haviam balançado as redes. Jennifer Hermoso e, duas vezes, Alexia Putellas, melhor jogadora do mundo pela Fifa, sacramentaram a vitória. Jill Rood diminui para as alemãs.

Mas foi mais uma vez a torcida catalã que deu um show à parte. Depois de colocar 91.553 pessoas no Camp Nou nas quartas de final da competição na goleada por 5 a 2 contra o Real Madrid, o Barcelona estabeleceu o novo recorde de pessoas presentes em uma partida oficial de futebol feminino, desta vez, com 91.648 pessoas assistindo.

Ho hem tornat a fer, CULERS!

We did it again: The WORLDWIDE RECORD is ours!

¡Lo hemos hecho una vez más! pic.twitter.com/wHeMkSsYmN — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) April 22, 2022

💥 Marca Jenni i explota el Camp Nou 💥

🙌 Quina primera part hem viscut! pic.twitter.com/MLNCryb9Ti — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) April 22, 2022

À época, o número superava o da final da Copa do Mundo de 1999, entre Estados Unidos e China, no Rose Bowl Stadium, na California, Estados Unidos, de 90.185 presentes.

Além de comemorar o recorde, o Barcelona também brincou nas redes sociais ao repostar a publicação do Guinness Record (organização internacional responsável por contabilizar recordes).

No outro confronto das semifinais, Lyon e Paris Saint-Germain se enfrentarão no domingo,24, ao 12h (de Brasília). Jogos da volta estão marcados para o sábado,30.

No Brasil, o recorde de público do futebol feminino foi batido no fim de 2021, na final do Campeonato Paulista, vencida pelo Corinthians sobre o São Paulo, diante de 30.077 espectadores na Neo Química.

