Árbitra mostra cartão branco em clássico português; entenda o significado

Não só cartão vermelho ou amarelo. No último sábado, 21, o futebol feminino registrou uma novidade que possivelmente será vista com mais frequência no futuro: o uso do cartão branco. O episódio curioso ocorreu na vitória do Benfica sobre o Sporting, pela Copa de Portugal feminina, quando as equipes médicas das duas equipes socorrem um torcedor que estava passando mal no Estádio da Luz, em Lisboa. A nova coloração reconhece o ‘fair play’, ou seja, “o valor ético no esporte”.

Após o episódio, que aconteceu já no fim do primeiro tempo, a árbitra Catarina Branco mostrou o cartão branco para as equipes médicas. Diferentemente dos cartões amarelo e vermelho, que têm caráter punitivo, o cartão branco serve para reconhecer uma ação positiva durante a partida e busca “melhorar o valor ético no esporte”.

As equipas médicas de Benfica e Sporting receberam cartão branco após assistirem uma pessoa que se sentiu mal na bancada 👏 pic.twitter.com/ihin0FAlJF — B24 (@B24PT) January 21, 2023

A ação foi aplaudida pelas mais de 15.000 pessoas presentes no Estádio da Luz que acompanhavam a goleada do Benfica, por 5 a 0, sobre o Sporting.

O cartão branco foi implementado em 2018 pela Federação Portuguesa de Futebol e pode ser mostrado a qualquer indivíduo envolvido em uma partida. A novidade ainda não foi implementada no Brasil.

No ano passado, Gonçalo Teixeira, jogador do Esperança de Lagos, recebeu o primeiro cartão branco da história do Campeonato de Portugal. Na ocasião, Joshua Silva, defensor da Olhanense, segurou a bola na área com a mão ao ver uma segunda bola em campo. O juiz, então, assinalou pênalti, e Teixeira chutou de propósito para fora por considerar que não seria justo se aproveitar do vacilo do adversário desta maneira.