Alexia Putellas: longa vida à rainha blaugrana

“Gostaria de dedicar este troféu a uma pessoa que foi e sempre será muito especial pra mim, pela qual faço tudo. Espero que esteja muito orgulhoso de sua filha, onde quer que esteja. É para você, pai.” Foi assim, com nó na garganta, que Alexia Putellas abriu seu discurso no Théâtre du Châtelet, ao receber a Bola de Ouro, da revista France Football, no fim de 2021. Em janeiro, ela ganhou também o prêmio The Best, da Fifa. Não tem para ninguém: é a melhor jogadora de futebol do mundo. Uma honraria que o pai, Jaume Putellas, de quem herdou a paixão pelo esporte e pelo Barcelona, adoraria ter presenciado. Sua morte, em maio de 2012, deixou cicatrizes — mas também foi o combustível para brilhar no gramado.

Putellas (pronuncia-se Puteias) nasceu e cresceu em Mollet del Vallès, na Catalunha, e começou a jogar aos 6 anos, ainda na escola, pouco depois da primeira ida ao Camp Nou, no clássico da região diante do Espanyol. Ela chegou a entrar no clube de sua cidade, mas como era um time masculino, não se sentia à vontade. Passou, então, às categorias de base do Sabadell, na periferia de Barcelona. Foi naquele momento que Jaume, ao perceber o imenso talento da filha, a levou para o Levante, de Valência, a 350 quilômetros de distância.